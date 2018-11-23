ANAR Genel Müdürü: AKP'nin oyu ekonomide yaşanan gelişmeler nedeniyle, 24 Haziran'ın altında

Araştırma şirketi ANAR'ın Genel Müdürü İbrahim Uslu, Mart 2019’da gerçekleştirilecek yerel seçimleri ve AKP ile MHP arasında yeniden kurulan ittifakı değerlendirdi. Cumhur İttifakı’nın dağıldığının ilan edilmesi sonrası iki parti arasındaki temasların sürdüğünü ifade eden Uslu, “Erdoğan ve Bahçeli arasındaki toplantı süreci başlatma değil artık kapanış toplantısıydı” yorumunu yaptı.

MHP'nin Ankara ve İstanbul'da hangi oranda fire vereceğinin seçim sonucunda etkili olacağını kaydeden Uslu “MHP, açıkladığı çoğu ilde adayını geri çekecek” iddiasında bulundu. Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belesiyesi'ne aday gösterileceği iddiasını tekrarlayan Uslu, ekonomide yaşanan gelişmeler nedeniyle AKP’nin oyunun 24 Haziran’a göre düşüş gösterdiğini kaydetti.

Uslu, CHP'nin İstanbul adayına ilişkin “CHP, hem kendi tabanına, hem İYİ Parti'ye, hem HDP'ye hem de Binali Yıldırım'a oy vermeyecek MHP'lilere sempatik gelecek birini seçmeli” tanımını yaptı.

İbrahim Uslu, RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk oldu.

"Liderlerin açıklamalarından sonra da görüşmeler arka kapı diploması yöntemleriyle devam etti. Aslında görüşmeler hiç kesilmedi." diyerek sözlerine başlayan Uslu, "İki liderin de rest çekme gücü vardı. Fakat İYİ Parti ve CHP arasındaki görüşmeler olgunlaşınca sonunda yeniden süreç başlatıldı. Bence dünkü toplantı süreci başlatma değil artık kapanış toplantısıydı. O buluşmayla ittifak resmen ilan edilmiştir." değerlendirmesini yaptı.

“Kampanyaların erken başlatılması bazen avantaj getirmeyebilir”

31 Mart 2019'daki yerel seçimde yarışacak adayların Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilmesi için henüz vakit olduğunu hatırlatan Uslu, "Kampanyalar erken başlatılıyor ama bazen bu avantaj getirmeyebilir. Aday da yıpranıyor." dedi.

“MHP açıkladığı çoğu adayını geri çekecek”

MHP'nin Adana, Mersin ve Manisa'daki ısrarına vurgu yapan Uslu, "MHP'nin tek başına Adana, Mersin ve Manisa'yı alması pek mümkün değildi." derken, adayların duyurulduğu illere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "MHP 30 — 40 yer açıkladı. Hepsi AK Partili iller. Şimdi muhtemelen onların çoğunu geri çekecek. Arkadaşlardan özür dileyip fedakarlık yapmaları istenir. Daha önce de böyle vakalar olmuştu".

“Ekonomiden dolayı AK Parti'de 24 Haziran'a göre biraz düşüş var”

ANAR'ın yerel seçimlere ilişkin yaptığı çalışmaya değinen Uslu, şöyle konuştu:

"Genel seçim eğilimlerini ölçmek daha sağlıklı. AK Parti 24 Haziran seçimlerinin 1-2 puan altında. MHP de 1-1.5 puan yukarıda. İYİ Parti sabit. CHP'de 1-1.5 puanlık bir yükselme var. Bunlar küçük değişiklikler olduğu için hata payının içinde. O yüzden aşağı yukarı 24 Haziran seviyesinde fakat belli ki ekonomiden dolayı AK Parti'de biraz düşme var."

“MHP'nin İstanbul ve Ankara'da ne kadar fire vereceği seçim sonucunu etkiler”

MHP'nin Ankara ve İstanbul'da hangi oranda fire vereceğinin seçim sonucunda etkili olacağını kaydeden Uslu, "AK Parti — MHP ittifakı avantajlı hale geldi. MHP'nin İstanbul ve Ankara'da hangi oranda fire vereceği seçim sonuçlarında etkili olacak. Tabii gösterilecek adaylara da bağlı. Binali Bey çok etkili bir aday ve seçimin favorisi." dedi.

“CHP, hem HDP, hem İyi Parti, hem kendi tabanı hem de Binali Yıldırım'a oy vermeyecek MHP'lilere sempatik gelecek birini seçmeli”

Uslu, CHP'nin durumuna ilişkin ise şunları söyledi:

"CHP diğer partilere de sempatik gelecek isimler düşünüyor. Adı geçen kişileri değil farklı isimleri aday göstereceğini düşünüyorum. HDP'nin oylarına da ihtiyaçları var. Hem HDP, hem İYİ Parti hem de CHP tabanına hatta Binali Bey'e oy vermeyecek MHP'lilere de sempatik gelecek birilerini seçmeliler".