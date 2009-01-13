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Politika

ANAP’tan Özal’a: Çerkezköy adayı ol

Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal’a, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine ANAP'tan belediye başkanı adayı olması için teklif yapıldı

13 Ocak 2009 02:00

Merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu eski Malatya Milletvekili Ahmet Özal’a, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine ANAP listesinden belediye başkanı adayı olması için teklif yapıldı.

Çerkezköy İlçe Başkanı Tuncay Üstünol’un kendisine adaylık teklifi getirdiğini belirten Özal, “Ben de şu anda karar aşamasındayım. Teklife çok sıcak bakıyorum. Birkaç gün içinde kararımı vereceğim” dedi.
Çerkezköy’e seçim atmosferini yerinde görmek için geldiğini belirten Özal, “Çerkezköy’de, Türkiye ekonomisinde söz sahibi fabrikalar var. Burası bundan dolayı farklı değerlendirilmeli. Şişli ve Beşiktaş olarak değerlendirilmemeli. Buranın atmosferi çok farklı.Belediye başkanı olarak daha iyi hizmet verilebileceğime inanıyorum” diye konuştu.


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