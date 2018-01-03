T24 LogoT24 Logo
Politika

ANAP'tan Abdullah Gül'le ittifak iddiasına yalanlama

"Anavatan Partisi herhangi bir kişinin arka bahçesi değildir"

03 Ocak 2018 15:56

Anavatan Partisi, (ANAP) 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le yaptıkları görüşmeye ilişkin ittifak iddiasını yalanladı. Partiden yapılan açıklamada, ülke  sorunlarıyla ilgili olarak diyalog ortamının oluşturulması adına bu tür görüşmeler yapıldığı belirtilerek, "Bu görüşmelerin hiçbirinde ne bir katılım ne bir ittifak ne de işbirliği gündeme gelmemiştir" denildi.

Duvar'da yer alan habere göre, ‘Darbe ve terörle mücadele’ adı altında bazı sivillere yargı muafiyeti getiren KHK’yi eleştirdiği için AK Partililerin hedefi haline gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün İYİ Parti ve ANAP’la dirsek temasında olduğu iddia edildi. Bu iddialar üzerine ANAP’tan bir açıklama geldi. Görüşmeyi doğrulayan ANAP, ‘ittifak’ ve ‘işbirliği’ iddialarını ise yalanladı.

ANAP’tan yapılan açıklamada, son polemiklerde partinin adının Gül’le gündeme geldiği belirtilerek, “Anavatan Partisi ne herhangi bir kişi veya kurumun arka bahçesidir ne de herhangi bir kişi veya kurum için ‘elde var bir’dir” denildi.

Gül’le görüşmeye ilişkin ise şu açıklama yapıldı:

ETİKETLER

gülanapiddiayalanlamagörüşme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24