ANAP'tan Abdullah Gül'le ittifak iddiasına yalanlama

Anavatan Partisi, (ANAP) 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le yaptıkları görüşmeye ilişkin ittifak iddiasını yalanladı. Partiden yapılan açıklamada, ülke sorunlarıyla ilgili olarak diyalog ortamının oluşturulması adına bu tür görüşmeler yapıldığı belirtilerek, "Bu görüşmelerin hiçbirinde ne bir katılım ne bir ittifak ne de işbirliği gündeme gelmemiştir" denildi.

Duvar'da yer alan habere göre, ‘Darbe ve terörle mücadele’ adı altında bazı sivillere yargı muafiyeti getiren KHK’yi eleştirdiği için AK Partililerin hedefi haline gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün İYİ Parti ve ANAP’la dirsek temasında olduğu iddia edildi. Bu iddialar üzerine ANAP’tan bir açıklama geldi. Görüşmeyi doğrulayan ANAP, ‘ittifak’ ve ‘işbirliği’ iddialarını ise yalanladı.

ANAP’tan yapılan açıklamada, son polemiklerde partinin adının Gül’le gündeme geldiği belirtilerek, “Anavatan Partisi ne herhangi bir kişi veya kurumun arka bahçesidir ne de herhangi bir kişi veya kurum için ‘elde var bir’dir” denildi.

Gül’le görüşmeye ilişkin ise şu açıklama yapıldı: