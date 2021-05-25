Anaparaya eklenen gecikme zammı ve faizinde indirim sağlıyor; öğrenim kredisi borçları yapılandırılacak

Öğrencilik zamanlarında kullanılan öğrenim kredisinin borçları yeni yapılandırma ile taksitlerle ödenebilecek. 5 milyon kişinin faydalanması beklenen yapılandırma, anaparaya eklenen gecikme zammı ve faizinde indirim sağlıyor.

Posta Gazetesi'nin haberine göre, AKP tarafından Meclis’e sunulan vergi ve prim borçlarına ilişkin yeni yapılandırma paketi, üniversite döneminde aldığı kredi ödeyemeyen yaklaşık 5 milyon mezunu da ilgilendiriyor.

Tasarıyla Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) olan öğrenim ve katkı kredisi borçları da yapılandırmadan yararlanabilecek. 30 Nisan 2021 tarihinden önceki borçlar kapsamda olacak.

Düzenlemenin 1-2 hafta içinde hızla Meclis’ten geçmesi bekleniyor. Yasa çıktıktan sonra yapılandırma başvuruları 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek. İlk taksit son ödeme günü 30 Eylül olarak belirlendi. Yapılandırma, anaparaya eklenen gecikme zammı ve faizinde indirim sağlıyor. Anaparada bir indirim söz konusu değil. Geciken dönem için aylık 0.35’lik Yİ-ÜFE oranı baz alınacak. Daha önce aylık yüzde 1.40’lık gecikme faizi işletiliyordu.

Yapılandırılan öğrenim kredisinin tamamı ilk taksit ödeme süresinde peşin yatırılırsa, anaparaya eklenecek enflasyon farkının yüzde 10’u alınacak. Borç ikinci taksit süresinde kapatılırsa enflasyon farkının yarısı tahsil edilecek.

Borç, ödemeleri 2 ayda bir olmak üzere 18 taksitte (36 ayda) kapatılabilecek. Taksit faizi, enflasyon farkı ile belirlenen borcu 6 taksitte kapatanlar için yüzde 4.5, 9 taksitte ödeyenler için yüzde 8.3, 12 taksitte yatıranlar için yüzde 10.5, 18 taksitte ödeyenler için de yüzde 15 olarak belirlenecek.