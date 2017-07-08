ANAP Genel Başkanı Çelebi: Erdoğan'ın oyu yüzde 41'e düştü

Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi'ye göre, referandum sonuçlarını doğru tahmin eden bir anket firmasının Adalet Yürüyüşü'nden önce yaptığı ankette Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda alacağı oyun yüzde 41 olduğu sonucu çıktı. Anketin sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılmadığını söyleyen Çelebi, kendisine verilen sonucun bu yönde olduğunu belirtti.

"Tribünde oturup Türkiye'nin başına çorap örülürken seyreden insan"

KRT'den Çağlar Cilara'nın konuğu olan Çelebi, "Anap'ın eski lideri Mesut Yılmaz'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterir misiniz" şeklindeki soruya da yanıt verdi. Çelebi Mesut Yılmaz'a ağır eleştiriler getirdi ve şöyle konuştu:

"Mesut Bey aktif siyaseti bıraktığını söylüyor, sahada olmayan, mücadelenin içerisinde olmayan, tribünde oturup Türkiye'nin başına çorap örülürken seyreden insanlarla ilgili olmalı, olmamalı gibi tartışmanın içerisine girmem"