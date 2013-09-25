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Yaşam

Anaokulunun oyun parkında düşen çocuk hayatını kaybetti

Anaokulunun oyun parkında düşerek yaralanan 5 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

25 Eylül 2013 02:50

 

Anaokulunun oyun parkında düşerek, başından aldığı darbeyle yaralanan 5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede öldü.

Denizli'de anaokulundaki oyun parkında düşen 5 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti. Adalet Mahallesi'ndeki Saime Aslan Anaokuluna bu yıl başlayan Arif Arda Tezcan, okulun bodrum katındaki oyun parkında arkadaşları ile oynarken, düştü. Başından darbe alan Tezcan, kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Tezcan'ın cenazesi, ölüm nedeninin araştırılması amacıyla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Küçük çocuğun annesi Fatma ve babası Kadir Tezcan, morgun önünde gözyaşlarına hakim olamadı.

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