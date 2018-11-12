Anaokulunda yangın paniği

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta bir anaokulunun kazan dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Okula gelen veliler, çocuklarını eve götürdü. Yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Pulur Mahallesi\'ndeki Melek Reşit Hanım Anaokulu\'nda meydana geldi. Okulun kazan dairesinden dumanlar çıktığını gören öğretmenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Öğretmenler bu sırada okulda bulunan öğrencileri dışarı çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışması yaparken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Bilgi verilmesiyle panik halinde okula gelen veliler çocuklarını alarak evlerine götürdü. Yangının, okulun kazan dairesinde bulunan atık kağıtların tutuşmasından kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Alevler itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Yaralanan veya dumandan etkilenenin olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



FOTOĞRAFLI