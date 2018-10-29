Anaokulunda üç yaşındaki çocuklara takkeli türbanlı namaz

İstanbul Pendik’te bulunan bir anaokulundaki çocuklara takke ve türban taktırılarak namaz kıldırıldı. Yaşları üç ile altı arasında değişen çocukların namaz kıldığı görüntüler anaokulunun sosyal medya hesabı üzerinden, “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olmamız Müslümanlığın gerektirdiklerini öğrenmemizi engelleyemez çok şükür” notuyla paylaşıldı.

BirGün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin’in aktardığına göre, İstanbul’da MEB’e bağlı özel bir anaokulundaki çocuklara namaz kıldırıldı. En küçüğü üç en büyüğü ise altı yaşında olan yedi çocuğun başlarında takke ve türban ile namaz kıldığı görüntüler kurumun sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. İstanbul’da 2012 yılında kurulduğu öğrenilen anaokulunun internetten paylaştığı videonun altına, “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir kurumuz. Bağlı olmamız değerlerimizi, Müslümanlığın gerektirdiklerini öğrenmemizi engelleyemez çok şükür” notu düşüldü.

Dört ayrı sınıfta üç, dört, beş ve altı yaşındaki çocuklara okulöncesi eğitimi veren anaokulunun, “Değerler Eğitimi” adı altında dini eğitim de verdiği anlaşıldı. Değerler eğitiminin son yıllarda yaygın bir şekilde tüm kurumlarda verildiğini belirten kurumun internet sitesinde anaokulunun amacına ilişkin şunlar kaydedildi:

“Gayemiz Milli ve ahlaki değerleri kazandırmak, öğrencilerimize okulu sevdirmek, zihinsel, bedensel, duygusal, sosyal yönden gelişmelerini ve temel alışkanlıkları kazanmalarını sağlamak. Kendilerini ifade edebilmelerine imkan sağlamak. Yaşayarak ve gözlemleyerek öğrenmelerine fırsat vermek. Ülkemizin gelişmesine katkıda bulunabilecek sağlam kişilikli bireyler yetiştirmek.”