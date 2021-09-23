Anaokulunda öğrencilere şiddet davasında karar: Öğretmene 10 ay 15 gün hapis cezası verildi

İstanbul Tuzla'da 2018 yılının şubat ayında özel bir anaokulunda 30 öğrenciye şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan öğretmen Güler D., 'Terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanmak' suçundan 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Şikayetçi anne Kader Çolak, "Bir anne olarak yıllardır acısını çekiyoruz. Sanığın her bir mağdur çocuk için ayrı ayrı cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Güler D.'nin avukatı katıldı. Duruşmada şikâetçi anne Kader Çolak ve diğer şikâyetçilerin avukatları da yer aldı. Müşteki avukatlarından Sevil Hartavi, bir önceki celse açıklanan mütalaadaki aleyhe hususları kabul etmediklerini belirterek, "Biz sanığın söz konusu eyleminin gerçek içtima hükümleri gereğince her mağdur çocuk için ayrı ayrı oluştuğunu düşünüyoruz. Bu yüzden zincirleme suç kapsamında sayılmasını ve her çocuk için ayrı ayrı her suç için cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

"Her mağdur çocuk için ayrı ayrı cezalandırılsın"

Diğer şikayetçi avukatları da sanık Güler D.'nin her çocuk için ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. Şikayetçi Çolak ise, "Bir anne olarak yıllardır acısını çekiyoruz. Çocuğumda izleri hala devam etmektedir. Çocuğumun geleceğiyle oynadılar. Bu suçun cezasız kalmasını istemiyorum. Ben de sanığın her bir mağdur çocuk için ayrı ayrı cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Avukatı Güler D.'nin beraatini talep etti

Sanık avukatı ise önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek "Müvekkilin suçu işlediğine yönelik somut bir delil yoktur. Müvekkilin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

Mahkeme, sanık Güler D.'nin eyleminde suç konusunun "önem ve değeri, suçun işlendiği yer ve zaman, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar ve işleniş şeklinin bir özellik arz etmemesi, meydana gelen tehlikenin derecesi gibi hususları" kararında dikkate aldığını belirtti.

Kusur durumunu da göz önüne alan mahkeme, sanık Güler D.'nin "Terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanmak" suçundan önce 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın söz konusu benzer suçu birden fazla mağdura karşı farklı tarihlerde işlediğine de kanaat getiren mahkeme söz konusu suçun zincirleme şekilde işlendiğini de kabul ederek cezada artırım yaptı. Sanık Güler D. 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İddianamede sanığın 2 ay 15 günden 1 yıl 9 aya kadar hapsi istendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, "Sanığın bir anaokulunun sahibi ve öğretmeni olduğu, anaokuluna giden oğlunun vücudunda morluklar gören müşteki Zeynep Atasever'in sanık Güler D.'ye ait olduğu öne sürülen iş yerinde işe girdiği, Atasever'in sanığın öğrencilere uyguladığı şiddeti ve onları yarı çıplak vaziyette ve topluca tuvalete giriş görüntülerini cep telefonu ile çektiği bilgisine, sanığın toplam 30 çocuğa 2018 yılının farklı zamanlarında şiddet uyguladığı öne sürüldüğü ve Güler D.'nin "Zincirleme şekilde kötü muamele" suçundan 2 ay 15 günden 1 yıl 9 aya kadar hapsi istendiği" ifadeleri yer aldı. (DHA)