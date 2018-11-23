Anaokulunda ağlayan çocuğa şiddet; uzman öğreticisi görevden alındı (2)

Ankara\'daki özel bir anaokulunda çalışan çocuk gelişimi uzman öğreticisi Elif Naz Ç., iddiaya göre, okula izinsiz getirdiği yeğenini ağladığı sırada ağzını eliyle kapatarak susturmaya çalıştı. Stajyer öğretmen tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülere, sosyal medyadan tepki yağdı. Elif Naz Ç.\'nin görevden alındığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.



Etimesgut ilçesindeki Özel Ayışığı Anaokulu\'nda geçen Salı günü meydana geldiği belirlenen olayda, okulda çalışan çocuk gelişimi uzman öğreticisi Elif Naz Ç., iddiaya göre, yeğenini okula izinsiz getirdi. Elif Naz Ç., okulda ağlamaya başlayan yeğenini, vücuduyla üzerine abanıp, ağzını eliyle kapatarak susturmaya çalıştı. Daha sonra çocuğa \"Sustun mu?\" diye bağıran Elif Naz Ç.\'nin bu davranışı, okuldaki stajyer öğretmen tarafından cep telefonu ile kaydedildi. sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı. Okulda çocukları bulunan anne ve babalar da bu sabah saatlerinde anaokuluna akın etti. Veliler, olayla ilgili okul yönetimine tepki gösterdi.



\'OLAYI AÇIK AÇIK İFŞA ETTİM\'

Özel Ayışığı Anaokulu\'nun sahibi Banu Yıldırım, yaptığı açıklamada, olayın çok üzücü olduğunu ve görüntüleri gördükten hemen sonra müdahale ettiğini belirterek, şunları söyledi:

\"Öğretmenle ilgili gerekli soruşturmalar başlatılmış ve sonrasında da bu iş yargıya gitmiştir. Bunu kurum olarak ortaya çıkaran ve öğretmenle ilgili bütün girişimlerde bulunan bizzat kurum olarak biziz. 5 yıldır hizmet verdiğim anaokulunda bugüne kadar herkesin çok takdir ettiği, Eryaman değil Ankara\'nın genelinde velilerin özellikle tercih ettiği, yaptıklarıyla insanlara örnek olan, takdir alan, birçok velinin çocuğunu yazdırmak için mücadele ettiği bir okul olarak bugüne kadar her evladı kendi evladı gibi benimsemiş, onlara gelecek en ufak bir zararda kurumunun dahi, kendi adımı dahi düşünmeden olayı açık açık ifşa etmiş bir insan olarak, tüm halkın, tüm basının bu konuda göstermiş olduğu duyarlılık beni mutlu ediyor. Kurumlara destek olalım ki, kurumlar bu durumlarda yıpratılmasın ki bundan sonra kurumlarda olan olaylar açığa çıkabilsin, ifşa edilebilsin. Ben doğru olduğuna inandığım, kurumum da zedelenecek olsa hiçbir şekilde öğretmeni korumamak gerektiğini, böyle insanların öğretmenlik yapmaması gerektiğine inanan bir insanım. Şu anda kurumumla alakalı yapılan açıklamalardan dolayı üzgünüm. Çünkü biz bunu açığa çıkarmazsak, başkaları bunu açığa çıkarmazsa diğer kurumlarda olan öğretmenler bu durumlar yüzünden korkarlar, ifşa edilmekten, rencide edilmekten korkar da böyle durumlar saklanırsa, nasıl olacak? Ben susarsam, o susarsa nasıl olacak? Lütfen kurumlara destek olalım ki sonrasında başka kurumlarda böyle olaylar yaşanırsa bu olaylar örtbas edilmesin. Konu yargıya yansımıştır. Sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağım.\"



ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ AKPINAR\'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

\"Olayda bahsi geçen çocuk gelişimi uzman öğreticisi Elif Naz Ç.\'nin son birkaç hafta içinde ailevi sıkıntılar yaşadığı, kurumdan izin almadan öz yeğenini kuruma getirdiği, video görüntülerindeki çocuğun da yeğeni olduğu, kendi sınıfında yeğenine yüksek sesle bağırdığı, susturmak için ağzını kapayarak fiziki müdahalede bulunduğu ifade edilmiştir. İlgili çocuk gelişimi uzman öğreticisinin, Ayışığı Anaokulu Kurucu Müdürü Banu Yıldırım\'ın olaydan videodaki görüntüleri izledikten sonra haberdar olduğu, ismi geçen çocuk gelişimi uzman öğretici Elif Naz Ç.\'nin Özel Ayışığı Anaokulu tarafından olay öğrenilir öğrenilmez görevine son verildiği bilgisine ulaşılmıştır. Özel Ayışığı Anaokulu\'nda yaşanan olay, Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce tutanak altına alınmış olup, konu ile ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.\"



BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada da inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

\"Olayda görevli çocuk gelişimi uzman öğreticisinin son birkaç hafta içinde ailevi sıkıntılar yaşadığı, kurumdan izin almadan öz yeğenini kuruma getirdiği, video görüntülerindeki çocuğun da yeğeni olduğu, kendi sınıfında yeğenine yüksek sesle bağırdığı, susturmak için ağzını kapayarak fiziki müdahalede bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır. Videodaki görüntüler üzerine, özel anaokulu tarafından, ismi geçen çocuk gelişimi uzman öğreticisinin görevine son verilmiştir. Anaokulunda yaşanan olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.\"

Görüntü Dökümü

-Okuldan görüntü

-Polisin okula gelmesi

-Okul sahibi Banu Yıldırım açıklama

-Velilerin açıklaması

-Detaylar

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)