Anaokulunda ağlayan çocuğa şiddet; uzman öğreticisi görevden alındı (3)

ANKARA BATI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI\'NDAN İNCELEME

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca Etimesgut ilçesindeki Özel Ayışığı Anaokulu\'nda salı günü meydana geldiği belirlenen olayda, çocuk gelişimi uzman öğreticisi Elif Naz Ç.\'nin, okulda ağlamaya başlayan yeğenini vücuduyla üzerine abanıp, ağzını eliyle kapatarak, susturmaya çalışmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.



Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

\"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan \'Kreş öğretmeni çocuğun ağzını kapatıp susmasını bekledi\' başlığı ile verilen haberlerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Etimesgut Yargı Çevremizde meydana gelen ve Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmasına başlanılan olayın bazı basın yayın organları ve sosyal medya tarafından yayınlanması sonucu konu ile ilgili kamuoyuna bilgi verilmesi ihtiyacı doğmuştur. Konu ile ilgili başlatılan soruşturma da görüntülere konu olayın mağdur ve müştekilerin tespit edilerek ifadelerinin alınması, kamera kayıtlarının geçmişe dönük olarak temin edilerek incelenmesi hususunda Etimesgut Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir.\"

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