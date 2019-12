Anaokulu seçerken nelere dikkat etmeli?

Soru: Merhaba. Benim oğlum 22 aylık ve anaokuluna vermek istiyorum. Ama çevremde o kadar çok var ki hangisi oğlum için doğru eğitimi verebilir bunu seçmekte çok zorlanıyorum. Okul seçerken nelere dikkat etmeliyim?



Gönderen: Binnur K.



Cevap



Sayın Binnur Hanım,



Oğlunuz için anaokulu seçerken nelere dikkat etmeniz konusunda bizden yardım istiyorsunuz. Size okul seçiminde yol gösterecek, farklı başlıklar altında toplanmış bazı göstergeleri sıralamak isteriz.



Bir okulun tüm bu göstergeleri içinde barındırması zor olabilir. Bu başlıklar altındaki göstergelerin çocuğun gelişiminde ne denli önemli bir rol oynayacağını bilmeniz, bunları zaman içerisinde gözlemlemeye çalışmanız, takip etmeniz, kalitesini sorgulamanız ve buna yönelik eğitimci/yöneticiler ile paylaşımlarda bulunabilmeniz önemlidir. Her veli için bu göstergelerden olmazsa olmazlar vardır ve önemli olan bunların belirli bir oranda seçeceğiniz kurumda bulunmasıdır.



1. Eğitimci Kadrosunun Özellikleri: Kurumda donanımlı bir kadronun bulunması kalite göstergelerinden biridir. Örneğin, kadro üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği bölümünden mezun ve alanda deneyimi olan öğretmenlerden oluşmalıdır. Ayrıca öğretmen-çocuk sayısı dengeli olmalıdır (örneğin, öğretmen başına en fazla 10 çocuk ve sınıfta 20 çocuktan fazla bulunmaması). Okul müdürünün de deneyimli ve üniversitelerin çocuk gelişimi/okul öncesi/ psikoloji/psikolojik danışmanlık bölümünden mezun olması önemlidir.

2. Öğretmen-Çocuk İlişkisi: Çocukların sağlıklı gelişimleri, okulda kendileriyle ilgilenen, ihtiyaçlarını zamanında ve uygun bir şekilde karşılayan öğretmenlere bağlıdır. Örneğin, öğretmen çoğu zaman çocukların yanında, ilgili, sıcaklık ve yakınlık gösteriyor; konuşurken onlarla aynı seviyeye geliyor, sorularını cevaplıyor ve onlarla olmaktan mutlu görünüyor olmalıdır.

3. Okul ve Veli İlişkisi: Aile ve okul çocuğu aynı doğrultuda ve aynı zamanda desteklediklerinde gelişimleri çok daha sağlıklı olur. Örneğin, düzenli aralıklarla veli toplantılarının düzenlenmesi, velilerin yapılan etkinliklerden haberdar edilmesi, veli ziyaretlerinden rahatsızlık duyulmaması, çocuğun gelişiminin düzenli olarak takip edilmesi ve velilere bildirilmesi önemlidir

4. Uygulanan Program: Bütüncül bir program tüm gelişim alanlarını desteklemeyi hedefleyen, her yaş grubuna yönelik ayrı ve uygun amaç/ kazanımlara yönelik becerilere yer veren etkinlikleri kapsar. İlk tanışma sırasında uygulanan programın amaçlarına, bu amaçlar doğrultusunda gün içindeki zamanın yapılandırılması ve etkinliklere yönelik detayların sorulması önemlidir.

5. Değerlendirme: Uygulanan eğitim öğretim çalışmalarının geliştirilmesi ve çocuklardaki gelişimlerin takip edilebilmesi değerlendirmeler ile mümkündür. Değerlendirmeler; çocuğun tanınması/ değerlendirilmesi, programın değerlendirilmesi, öğretmenin kendini değerlendirmesi ve veli memnuniyetinin değerlendirilmesi olarak ele alınabilir.

6. Fiziksel Donanım: Eğitim ortamının nasıl düzenlendiği çocukların yapacağı tüm etkinlikleri etkiler. Eğitim ortamının çocukların gelişim özelliklerine uygun, güvenli ve farklı becerileri desteklemeye yönelik düzenlemesi önemlidir. Bunun için sınıflar ve çocukların bulundukları diğer mekanlar hem uyarıcı hem de belli bir düzen izlenerek donatılmalıdır. Örneğin; sınıf birkaç belirgin köşeye ya da ilgi merkezlerine bölünmüş (evcilik, kitap, sanat, blok, masa oyunları, bilgisayar, inşaat, müzik, tabiat), materyaller her alanda organize edilmiş, malzemeler çocukların erişebileceği (açık ulaşabilir raflar) yerlere kaldırılmış, malzemeler/ oyuncaklar çocukların yaşlarına uygun seçilmiş, birkaç çocuğun aynı anda çalışmasına yetecek kadar malzeme sağlanmış, bahçe etkinlikleri planlanmış ve yeterli sayıda tuvalet bulunuyor olmalıdır.



7. Beslenme, Sağlık ve Güvenlik: Okullarda beslenme, güvenlik ve sağlık konuları büyük önem taşır. Bunların veli tarafından gözlemlenmesi, kalitesinin sorgulanması ve okul ile paylaşılması gerekir. Örneğin, beslenmelerin besin değerleri gözetiliyor, çöpler düzenli boşaltılıyor, içme suyu kullanılıyor, hijyene önem veriliyor olmalıdır. Ayrıca güvenlik önlemleri alınmış olmalı ve tüm personel acil bir durumda ne yapacağını biliyor olmalıdır.



Siz de bu göstergeleri dikkate alarak oğlunuz için uygun bir okul öncesi eğitim kurumu seçebilirsiniz.



Oğlunuzla birlikte sağlıklı ve mutlu günler dileriz.