Anaokulu öğretmeni Şeyda Yazgan evinde ölü bulundu

Antalya'da özel bir anaokulunda öğretmenlik yapan Şeyda Yazgan yatağında ölü bulundu. 32 yaşındaki Yazgan'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için morga götürüldü.

Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5721 Sokak’taki müstakil bir evde ailesiyle birlikte oturan anaokulu öğretmeni Yazgan, dün işten geldikten sonra rahatsızlanıp hastaneye başvurdu. Tedavisi sonrası eve dönen Yazgan, ailesiyle geç saatlere kadar sohbet etti, ardından da odasına geçip uyudu. Saat 10.00 sıralarında aile, kızlarını kahvaltıya çağırmak için girdikleri odasında, yatakta hareketsiz buldu.

Eve gelen sağlık ekibi, Seda Yazgan'ın vefat ettiğini belirledi. Şeyda Yazgan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)