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Yaşam

Anaokulu öğrencisi ailesini, zehirlenmekten kurtardı

"Hayatımızı oğlumuza borçluyuz"

30 Aralık 2016 16:26

Gaziantep'te 6 yaşındaki anaokulu öğrencisi, okulda aldığı eğitim sayesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenen ailesinin hayatını kurtardı.

Burç Mahallesi'nde yaşayan Babaoğlu çifti ve çocukları, önceki gece soba yanan odada uyudu. 6 yaşındaki Canay, gece saatlerinde odadaki kötü kokudan etkilenerek uyandı ve annesiyle babasını uyandırmaya çalıştı.

Gittiği anaokuluna bir süre önce gelen ve zehirlenmelere karşı kendilerine eğitim veren itfaiye ekiplerinin anlattıklarını hatırlayan Babaoğlu, kapı ve pencereleri açarak komşularından yardım istedi.

Komşularıyla beraber eve geri dönen küçük çocuk, bir süre sonra uyanan babasına "110 İtfaiye" ve "112 Acil Servis" numaralarını armasını söyledi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri aileyi ambulanslarla hastaneye götürdü.

Aileye, acil serviste yapılan müdahale ile oksijen tedavisi yapılırken, gecikmeleri halinde hayati tehlikelerinin söz konusu olabileceği söylendi.

 

"Hayatımızı oğlumuza borçluyuz"



Oğlu ile aynı adı taşıyan baba Canay Babaoğlu, yaşamlarını küçük çocuklarına borçlu olduklarını dile getirdi.

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarının tutamayan Babaoğlu, "Gece saatlerinde oğlumun ağlaması üzerine uyandık. Oğlum daha önce bizi uyandırmaya çalışmış uyandıramayınca komşulara haber vermiş. Gözümü açtığımda oğlum ağlıyordu, komşular vardı. Biz ona bir şey oldu sandık oysa ki biz zehirlenmişiz. Oğlum kapıyı pencereyi açmış, yangın çıktı sanmış elinde su şişesiyle sobayı söndürmeye çalışmış. Biz uyanınca "Baba 110'u ara" dedi. Sonra hastaneye gittik, oradaki tedavimizin ardından oğlumla konuştum. Bana, okula gelen itfaiyecilerin kendilerine eğitim verdiğini burada öğrendiklerini uyguladığını söyledi" dedi.

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