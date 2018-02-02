Anaokulu öğrencilerinden askerlere ve çocuklara hediye

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA\'da bir anaokulu ve kreşteki öğrenciler, Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan askerlere termal çorap ve içlik; operasyonda PKK/PYD\'li teröristlerden temizlenen Afrin\'deki köylerde yaşayan çocuklara ise oyuncak gönderdi.

Amasya merkezde eğitim veren bir anaokulu ve kreşin öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında \'Soğuk cepheye sıcak hediye\' sloganıyla Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev alan askerlere termal içlik ve termal çorap, Türk askeri tarafından PKK/PYD\'li teröristlerden temizlenen Afrin\'deki köylerde yaşayan çocuklara da \'Kardeşim sana oyuncak getirdim\' sloganıyla oyuncak gönderdi. Hediyeler, kargo ile Kilis 2. Hudut Tabur Komutanlığı\'na gönderildi.

Anaokulunun kurucu müdürü Burcu Bostancı, \"Okulumuzda iki tane sosyal sorumluluk projesi düzenledik. Askerlerimize moral desteği ve çocuklarımızın ve bizlerin onların yanında olduğumuzun mesajını vermek istedik\" dedi.



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