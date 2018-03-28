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Eğitim

Anaokulu öğrencileri lise öğrencileri ile deneyler yaptı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, bir özel kolojde İsviçre, Kanada, Almanya gibi ülkelerin eğitim sistemlerinde de rol model olarak yer alan, 48 ila 60 aylık anaokulu öğrencilerinin lise öğrencileri ile birlikte deneyler yaptığı, bilim şenliği

28 Mart 2018 16:55

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, bir özel kolojde İsviçre, Kanada, Almanya gibi ülkelerin eğitim sistemlerinde de rol model olarak yer alan, 48 ila 60 aylık anaokulu öğrencilerinin lise öğrencileri ile birlikte deneyler yaptığı, bilim şenliği düzenlendi.
Özel okulun spor salonunda düzenlenen ve 63 lise ile 55 anaokul öğrencisinin katıldığı bilim şenliğini öğrencilerin aileleri tarafından da merakla izlendi. Okulun kimya öğretmeni Pelin Özer, İsviçre, Kanada ve Almanya gibi ülkelerin eğitim sisteminde de rol model olarak yer alan, anaokul çocuklarının deneyler yapma uygulamasını bölgede ilk kez gerçekleştirdiklerini söyledi. Özer, amaçlarının tuşlarla yönetilen bu çağda, bilişsel yetenekleri gitgide pasifize olan çocukların yeteneklerini ön plana çıkarıp, erken çocukluk çağında bu becerilerin, düşünce sistemini geliştiren karakter özelliği olarak kazanılması olduğunu belirtti. Özer, \"Çocuklarımıza makinelerin önünde olduklarını ancak özgün olmak, bağımsız düşünmek, değerler, inanmak, ekip çalışması, başkalarına değer vermek gibi insani becerilerle kazandırabiliriz\" dedi.
Keyifli geçen etkinlikte lise ve anaokulu öğrencilerinin birlikte yaptıkları kimya deneylerini sergide paylaştıklarını söyleyen Pelin Özer, \"Öğrencilerimize, kendilerini daha iyi ifade etme imkânını ve bilişsel yeteneklerini düşünce gücüne dönüştürebileceklerini deneylerle gösterme fırsatı sunduk\" diye konuştu.

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