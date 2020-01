Anaokulu öğrencilerinden hayvan barınağına destek

Barınaklarda yaşayan sokak hayvanların koşullarının iyileştirilmesine yönelik “BİR AVUÇ MAMA, BİR YUDUM SEVGİ” kampanyası kapsamında Çağdaş Yaşam Eşref ve Sadullah Kıray anaokulu öğrencileri hazırladıkları 150 yardım kolisini Yedikule Hayvan Barınağı'na teslim etti. Aralarında 80 engelli kedinin de bulunduğu 3 bine yakın sokak hayvanının yaşadığı barınakta sokak hayvanlarıyla tanışan öğrenciler, kendilerine adeta teşekkür eden “Meyra” isimli köpekle uzun süre oynadılar.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ali Aksoyer'in haberine göre, Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan Çağdaş Yaşam Eşref ve Sadullah Kıray Anaokulunun destek verdiği “BİR AVUÇ MAMA,BİR YUDUM SEVGİ” isimli sokak hayvanlarına yardım projesi kapsamında öğrenci ve velileri yaklaşık bir aydır yardım kolileri hazırlıyorlardı. Gazete kağıdı, makarna, köpek maması, ekmek, süt gibi ihtiyaçları içeren 150 koli önceki gün bir kamyona yüklenerek Yedikule Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi. Kolilerin peşinden minik öğrencilerde barınakta yaşayan hayvanları ziyarete gitti.

Minik öğrenciler barınakta sokak hayvanlarıyla belki de hayatlarında ilk defa tanışırken, onların bir süre önce sahipleri tarafından terk edilmiş olduklarını öğrendiklerinde şaşkınlık yaşadılar. Barınağa sahibi tarafından terk edilen “MEYRA” adlı köpekle dostluk kuran minikler uzun süre onunla oynadı. Çağdaş Yaşam Eşref ve Sadullah Kıray anaokulu yetkilileri “Çocuklarımız oradaki hayvanları sevdiler. Bu sevgi sayesinde korku ile yaklaştığımız sokak hayvanlarına sevgi ve korunmaya ihtiyacı olduğunu anladılar. Amacımız okul öncesi çağındaki çocuklara sokakta yaşayan hayvanları korumaları ve sevgi göstermeleri konusunda farkındalık yaratmak.” dedi.

Barınağın hergün 300 paket makarna 1000 ekmeğe ihtiyacı var

3000'e yakın köpek barındıran Yedikule hayvan barınağı 2001 yılında kuruldu. Toplam alanı 8000 m2 olan merkezin içinde 500 m2 peyzaj ve gezinti alanı da bulunuyor. Merkez de ayrıca 80 engelli kedinin de kaldığı belirtildi. Barınak yetkilileri Barınakta yaşam yılbaşı,bayram,hafta sonu demeden devam ettiğini belirterek “ Her gün 300 paket makarna, 1000 ekmek gerekiyor. Topladığımız yemek artıkları yeterli olmadığından hava şartlarına göre kışın 18-20 çuval, yazın 10-12 çuval mama , 5 sanayi kazanı et veya türevi ( salam sucuk sosis, tavuk posası,sakatat) bulmak zorundayız ki sorumluluğunu aldığımız 3000 can doysun.” dediler.