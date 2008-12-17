Anaokulu öğrencileri bilgisayarla tanışacak

Okul öncesi çağdaki çocukların eğitimini desteklemek amacıyla, Ankara ve İstanbul'da az gelişmiş semtlerde bulunan 25 anaokulunda, "Bilgi teknolojisi ünitesi" oluşturulacak.



Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü Remzi İnanlı, yaptığı açıklamada, IBM Türk firması ile imzalanan protokol gereğince Ankara'daki 12, İstanbul'daki 13 anaokuluna "Kidsmart Okul Öncesi Eğitim Programı Ünitesi" kurulacağını söyledi.



Bu ünitelerin renkli mobilyalar, gelişmiş teknoloji ürünü bilgisayar ve öğretmenlere yönelik müfredat kılavuzunu kapsayan çeşitli eğitici nitelikteki oyunların yer aldığı eğitim yazılımından oluştuğunu anlatan İnanlı, çocukların eğitimine destek vermek ve bilgisayar teknolojisiyle tanışmalarını sağlamak açısından bu ünitelerin kurulacağı sınıfların önem taşıdığını vurguladı.

0-6 yaş arasının insan hayatında önemli bir dönem olduğunu belirten Remzi İnanlı, bu dönemde verilecek eğitimin yaşamın sonraki dönemlerini etkileyeceğini ifade etti. Çocukların erken yaşlardan itibaren teknolojiyle tanışmalarını sağlamayı amaçladıklarını kaydeden İnanlı, bu sınıfların oluşturulacağı anaokullarını özellikle az gelişmiş yerlerdeki okullardan seçtiklerini

bildirdi.



Bu okullarda görev yapan öğretmenlere de programın nasıl kullanılacağı konusunda eğitim verildiğini belirten Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü İnanlı, Kidsmart Okul Öncesi Eğitim Programı'ndan başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede yararlanıldığını hatırlattı. Ankara'daki okullarda söz konusu ünitelerin kurulmasına yakında başlanacağını söyleyen İnanlı, ardından da İstanbul'da belirlenen anaokullarında bu ünitelerin kurulacağını söyledi. Remzi İnanlı, ünitelerin Ankara'da Altındağ Belediyesi Anaokulu, Etimesgut Ata Anaokulu, Etimesgut Başak Anaokulu, Etimesgut Gül Anaokulu, Pursaklar 80. Yıl Anaokulu, Mamak Çiçek Hatun Anaokulu, Mamak Anaokulu, Sincan Hayriye Andiçen Anaokulu, Sincan Lale Anaokulu, Yenikent Anaokulu, Yenimahalle Tomurcuk Anaokulu ve Ayaş Cemil Meriç Anaokulu'nda yer almasının kararlaştırıldığını sözlerine ekledi.

