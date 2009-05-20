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Sağlık

Anaokulu için doğru zaman

Soru: Anasınıfına kaç yaşında göndermeliyiz? Halen kaç yaşında alıyorlar?

20 Mayıs 2009 03:00

Soru: Anasınıfına kaç yaşında göndermeliyiz? Halen kaç yaşında alıyorlar?

Gönderen: Nedim K.

Cevap

Sayın Nedim Bey,

Okul öncesi eğitimin çocukların sosyal, duygusal, zihinsel, bedensel ve dil gelişimleri açısından önemi büyüktür. 60-72 aylık çocukların anaokuluna başlaması uygundur. Bunun öncesinde de nitelikli okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim alması çocuğunuzun gelişimi açısından faydalı olmaktadır. Anaokulu deneyimi çocuğunuzun tüm gelişimini desteklemekle birlikte ilköğretime hazırlık konusunda da önemli yer tutmaktadır. Tüm bunları göz önünde bulundurarak çocuğunuzu okula başlamadan önce en az bir yıl süreyle anaokuluna göndermeniz onun hem akademik hem de sosyal yönden okul hayatına daha kolay uyum sağlamasını sağlayacaktır.

Çocuğunuzla birlikte sağlıklı ve mutlu günler dileriz.

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