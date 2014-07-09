Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'ndeki Manolya Meydanı'nda bir genç, 4 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yaptı. 'Benimle Evlenir misin?' yazılı pankart açan damat adayı, üzerinde 'Anana sor damat lazım mı?' yazısı bulunan pastayı gelin adayıyla birlikte kesti.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre Manolya Meydanı, sürpriz evlilik teklifine mekan oldu. Şırnak'ta Özel Harekat Polisi olarak görev yapan 21 yaşındaki Seyfullah Özkan, 4 yıldır beraber olduğu eczacı kalfası 20 yaşındaki Kadriye Çamoğlu'na sürpriz evlenme teklifi yaptı. Kız arkadaşını iftardan sonra meydana çağıran Özkan, üzerinde 'Benimle Evlenir misin?' yazılı pankartı açtı.

Şaşkın bakışlar içerisinde kız arkadaşı Çamoğlu'nun 'Evet' cevabını alan Özkan, mutluluğunu konfeti patlatarak kutladı. Genç çiftin alkışlar eşliğinde kestiği pastanın üzerindeki 'Anana sor damat lazım mı?' yazısı ise dikkat çekti. Kız arkadaşının teklifinin kabul etmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Özkan, 1 ay sonra düğün yapacaklarını söyledi.