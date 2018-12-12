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Anamur'da zarar 15 milyon TL

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN'in  Anamur ilçesinde etkili olan hortumun, muz seralarında yaklaşık 15 milyon TL'lik zarara yol açtığı açıklandı

12 Aralık 2018 16:57

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in  Anamur ilçesinde etkili olan hortumun, muz seralarında yaklaşık 15 milyon TL\'lik zarara yol açtığı açıklandı.
Anamur Muz Üreticileri Birliği (Muz-Bir) Başkanı İbrahim Çıtırkı, Demirören, Emirşah ve Güleç mahallelerinde görülen hortumun muz üretim alanlarında yol açtığı zararla ilgili açıklama yaptı.
Seralarda yaklaşık 15 milyon TL\'lik maddi zararın bulunduğunu belirten Çıtırkı, \"Rakamlar İlçe Tarım Müdürlüğü\'nün arazi çalışmaları sonucunda netlik kazanacak. Şu an öngörülen zarar 15 milyon TL. Müdürlüğümüzün çalışmaları sürüyor. İnşallah devletimiz burayı afet bölgesi ilan eder ve  çiftçilerimize yardımcı olunur\" dedi.
Üreticilerin tarım alanlarını sigortalatması konusunda uyarıda da bulunan Çıtırkı, tüm çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

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