Anamur'da selde kümes hayvanları telef oldu

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Anamur ilçesinde sağanak yağışın neden olduğu selde çok sayıda kümes hayvanı telef oldu, tarım arazileri zarar gördü.

Anamur\'da dün başlayan sağanak yağışla birlikte gelen sel sularının neden olduğu zarar gün yüzüne çıktı. Birçok muz ağacının devrildiği ilçede sular altında kalan kümeslerdeki hayvanlar telef oldu. Sokakların suyla dolması nedeniyle vatandaşlar evden çıkamadıklarını ve acilen yardım beklediklerini dile getirdi. Sera sahibi Ahmet Koyuncu (45), \"Anamur ovasındaki tahliye kanallarının boşaltılmaması ve önündeki ızgaraların kapanmasından dolayı yağmur suları seraların içerisine taştı. Muz ağaçları yumuşayan zemin nedeni ile devrildi. Kendi imkanlarımızda ürünleri kurtarmaya çalıştık. 30 kümes hayvanı ve köpekler suda boğularak telef oldu. Etrafı kaplayan yağmur suları nedeni ile evden çıkamaz duruma geldik. Çocuklarımızı okula gönderemiyoruz\" dedi.

Emekli öğretmen Halil Aydoğdu ise bir an önce tahliye kanallarının önünün açılması gerektiğini belirterek, \"Anamur Ovası\'ndaki suyun boşaltılmasını istiyoruz. Evlerimize giremiyoruz. Seralarımız sular altında, hayvanlarımız telef oldu. Bir an önce yardım bekliyoruz\" diye konuştu.

Selin tarım arazilerine verdiği zararın boyutunun, yetkili birimlerin detaylı incelemesi sonucu netlik kazanacağı belirtildi.



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