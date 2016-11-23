Analiz: IŞİD 52 kez kimyasal silah kullandı

İngiliz istihbarat ve analiz şirketi IHS Markit'in analizine göre, IŞİD 2014'ten bu yana 19'u Musul bölgesinde olmak üzere Irak ve Suriye'de etkin olduğu bölgelerde en az 52 kez kimyasal silah kullandı. Analizde, son saldırının Musul'da meydana geldiği belirtildi.

IHS Markit'in salı günü yayınlanan analizinde, IŞİD'in Musul'da sivillere ve askeri güçlere karşı kimyasal silah kullanma riskinin yüksek olduğuna dikkat çekildi.

Analizde, Musul'un IŞİD'in kimyasal silah üretiminin merkezi olduğu ancak radikal örgütün Irak Ordusu'nun Musul operasyonunu başlatmasının ardından, kimyasal silah yapımında kullanılan malzemeleri Suriye'ye naklettiği öne sürüldü. Araştırmada, klor ve hardal gazının IŞİD tarafından en yoğun şekilde kullanılan kimyasal silahlar olduğu ifade edildi.

Musul operasyonu: İnsani yardım çağrısı

Öte yandan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırılarında, Musul'da Dicle nehri üzerindeki önemli bir köprünün hedef alındığı bildirildi. Koalisyonun sözcüsü ABD'li Yarbay John Dorrian, böylece IŞİD'in kentin doğusundaki milisleri için kullandığı ikmal yollarından birinin kesildiğini açıkladı.

Irak Ordusu, Musul'un IŞİD'den geri alınması amacıyla 17 Ekim'de bir kara operasyonu başlatmıştı. Orduya, Kürt peşmerge güçleri de destek veriyor.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden yapılan açıklamada, operasyon sonrası 68 bin kişinin evlerini terk ettiği ifade edildi. Ofis yetkilileri, bu kişilerin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

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AP/Afp, BÖ/BD