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Ekonomi

ANALİZ - Trump İran nükleer anlaşmasından çıkarsa milyarlarca dolarlık anlaşma çöpe gidebilir

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Mayıs (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump bugün İran nükleer anlaşmasının geleceğine ilişkin açıklama yapacak

08 Mayıs 2018 21:02

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Mayıs (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump bugün İran nükleer anlaşmasının geleceğine ilişkin açıklama yapacak. Uzmanlar, Trump’ın anlaşmadan çıkması halinde iş dünyasından siyasete, kararın küresel ekonomide büyük etkileri olacağına, petrol fiyatlarının yükselme riski olduğuna ve milyarlarca dolarlık iş anlaşmasının çöpe gidebileceğine işaret ediyor.

Bloomberg’de yer alan bir analize göre kararın en önemli sonucu küresel petrol piyasalarına ve Ortadoğu jeopolitiği üzerinde olacak.

Trump\'ın İran ile 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmadan çekileceğini ilan etmesi durumunda, piyasalarda risk algısını artması, petrol fiyatlarının da yükselmesi bekleniyor. Karar öncesinde ABD petrolü son üç yıldır görmediği bir düzey olan 70 doları da aştı.

Yapılan bir araştırma İran’ın ihraç ettiği günlük petrol hacminin günde 500 bin varil kesileceğini ortaya koyuyor. Bu ihracatın yarısından Çin ve Hindistan’a giderken, yaklaşık çeyreği de Avrupa Birliği’ne gidiyor.

Trump\'ın İran ile 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmadan çekileceğini ilan etmesi durumunda, piyasalarda risk algısını artması, petrol fiyatlarının da yükselmesi bekleniyor.

Anlaşmadan çıkılması on milyarca dolarlık iş anlaşmasının da bozulmasıyla sonuçlanabilir:

Analize göre en büyük yankı uyandıracak anlaşmalar şöyle:

  • Airbus Group SE İran ile 19 milyar dolar değerinde 100 yolcu uçağının satışı için anlaşma imzaladı.
  • Boeing Co. İran’ın Aseman Havayollarıyla 3 milyar dolar değerinde 30 yolcu uçağı için anlaştı.
  • Total ve Çin’in devlete ait enerji şirketi China National Petroleum Corp. Güney Pars Denizi’nden doğalgaz çıkartılması için 5 milyar dolar değerinde 20 yıllık bir anlaşma imzalamıştı.

 

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