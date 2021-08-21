Analistlere göre Britanya hükümeti, gelecek hafta Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarabilir

T24 Dış Haberler

Bir yılı aşkın süredir ilk defa Britanyalılara Türkiye'ye karantinasız seyahatin kapısının açılabileceği belirtildi.

The Times'ın aktardığına göre analistler gelecek hafta yapılacak güncellemede Türkiye'nin Britanya hükümetinin kırmızı listesinden çıkarılabileceğini öngördü. Buna gerekçe olarak Türkiye'deki Koronavirüs vaka sayısının azalmasını gösterdi.

Pandemiden önce Türkiye'ye yılda yaklaşık 2.3 milyon Britanyalı turist geliyordu. Türkiye, Britanya'nın Koronavirüs seyahat kırmızı listesinde Britanya vatandaşları arasında seyahat için en popüler olan ülke konumunda.

Mevcut şartlarda Türkiye'ye gelen Britanyalıların ülkelerine döndüklerinde kişi başı 2 bin 285 sterlin vererek 10 gün boyunca bir otelde karantinada kalması gerekiyor.