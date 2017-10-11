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Anaksagoras'ın küresi yine çalındı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla İlçesi'nde geçen Temmuz ayında Cumhuriyet Meydanı'na konulan doğa filozofu Anaksagoras heykelinin elindeki küre bir kez daha çalındı

11 Ekim 2017 16:15

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Urla İlçesi\'nde geçen Temmuz ayında Cumhuriyet Meydanı\'na konulan doğa filozofu Anaksagoras heykelinin elindeki küre bir kez daha çalındı.
Dünyaca ünlü Yunan doğa filozofu Anaksagoras\'ın mermer bankta oturur durumda tasvir edilen heykeli ikinci kez saldırıya uğradı. Temmuz ayı başında heykeli tamamlayan Tülay Çelikel Özler, \'gökbilimlerin atası\' olduğu için Anaksagoras\'ı elinde dünya tutar şekilde göstermişti. Özler, Anaksagoras\'ın elindeki dünyanın çalındığını, heykelin yerinden oynatıldığını, ayaklarının altındaki dolguların parçalandığını belirterek, şöyle demişti:
\"Heykeli polyesterden yaptım, maddi bir değeri yok. Bunu yapan ötekileştirmek isteyebilir, kıskançlık yapmış olabilir. Bir anlam veremedim. Dünyanın yenisini 10 günde ancak yapabilirim. Heykel ciddi zarar görmüş tamir de gerekiyor.\"
Anaksagoras heykeli yapılan onarım ardından yerleştirildiği yeni yerinde yine saldırıya uğradı. Bu defa heykele zarar vermeyen saldırganlar Anaksagoras’ın elinde bulunan küreyi çaldı. Saldırıyı yapanların tespit edilmesi için Urla Meydanı’ndaki Park Kahve güvenlik kameraları incelendi ancak kameralar kayıt cihazına bağlı olmadığı için sonuç alınamadı.

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