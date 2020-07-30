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Anahtarını unuttuğu için evine pencereden girmek isteyen kişi hayatını kaybetti

30 Temmuz 2020 15:40

Tekirdağ'da, kapı anahtarını unuttuğu için 3. kattaki evine pencereden girmek isterken düşen kişi hayatını kaybetti.

Şarköy ilçesinde sabaha karşı yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre, gece evine gelen 22 yaşındaki Doğukan Demir, anahtarını unuttuğu için merdiven penceresinden 3. kattaki evine girmeye çalıştı. Eve pencereden giremeyen Doğukan Demir, 3. kattan düşüp hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde komşuların fark etmesiyle, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ve polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede Doğukan Demir'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Şarköy Cumhuriyet Savcısı İlyas Demiralp'ın da yaptığı incelemenin ardından Demir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (İHA)

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