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Anagold 24 Erzincanspor - Eskişehirspor: 4-2

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) STAT: Erzincan 13 Şubat HAKEMLER: Murat Özcan (xx), Oktay Önge (xx), Emrah Ünal (xx) ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Bilal Atmaca (xx) - Yunus Emre Tok (xx), Serhat Keskinsoy (xx), Oğuz Aksoy (x) (Dk

21 Eylül 2017 20:29

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

STAT: Erzincan 13 Şubat

HAKEMLER: Murat Özcan (xx), Oktay Önge (xx), Emrah Ünal (xx)

ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Bilal Atmaca (xx) - Yunus Emre Tok (xx), Serhat Keskinsoy (xx), Oğuz Aksoy (x) (Dk. 77 Murat Tosun (xxx), Berkant Taşkıran (x) (Dk. 46 Mükail Baydır xxx), Erdi Kasapoğlu (xxx), Atilla Aybars Tarhan (xxx), Sefa Küpeli (xx), Emra Balki (x) (Dk.69 Fatih Mustafa Baydemir (xxx), Ensar Karakulakoğlu (xx), Serkan Yola (xxx)

ESKİŞEHİRSPOR: Gökhan Siverek (x) - George Feli (x) Michel (xx), Bilal Aziz Özer xx (Dk.56 Mevliüt Çelik x), Uğur İnceman (xxx), Enes Can Akgün (x) (Dk. 46 Andanç Güleryüz xx), Bedirhan Altınbaş (x), Semih Şentürk (xxx), Muhammet Serdar Yazıcı (xxx), Hürrüyet Gücer (x), İbrahim Halil Öner xx (Dk. 107 Mehmet Özcan), Fırat Can Üzüm (xxx),

GOLLER: Dk. 4 Erdi Kasapoğlu, Dk. 51 Atilla Aybars Tarhan, Dk. 109 Murat Tosun, Dk. 130 Fatih Mustafa Baydemir (Anagold  24 Erzincanspor) , Dk. 5 Uğur İnceman, Dk. 17 Semih Şentürk  (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Ensar Karakulakoğlu, Oğuz Aksoy, Erdi Kasapoğlu, Serhat Keskinoğlu, Atilla Aybars Tarhan (Anagold  24 Erzincanspor) - George Felix Michel, Mevlit Çelik (Eskişehirspor)

Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü Tur\'unda Anagold 24 Erzincanspor kendi sahasında Eskişehirspor’u 4-2 mağlup ederek bir üst tura çıkmaya hak kazandı. Normal süresi 2-2 sona eren maçın uzatma dakikalarında ev sahibi ekip rakibini yenmeyi başardı.

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