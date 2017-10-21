Anagold 24 Erzincanspor-Yeni Ordu Spor: 0-0

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

STAT: 13 Şubat

HAKEMLER: Alparslan Şen (x), Erdab Başdağ (xx), Erdem Altaş (xx)

ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Bilal (xxx)- Gökhan(xx), Serhat(x), Cemal(xx) (Dk.69 Emre x), Erman(xxx), Erdi(xxx), Aybars(xx) (Dk.79 Gökhan x), Sefa(xxx), Cebrail(xx), Mükail (xx) (Dk.46 Gökhan xx), Serkan (x)

YENİ ORDU SPOR: Hüseyin(xx)- Onur(xx) (Dk.90 Asım Can), Mustafa (xxx), Tuncay (x), Kerim(xx), Serdar(x) (Dk.54 Fatih x), Kemal (xx), Safa (xx), Turan (x), Emre (xx) (Dk.85 Fatih), Hasan(xx)

SARI KARTLAR: Serhat, Gökhan (Anagold 24 Erzincanspor), Kemal, (Yeni Orduspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Anogold 24 Erzincanspor sezonun 9\'ncu haftasında kendi sahasında karşılaştığı Yeni Ordu Spor\'la 0-0 berabere kaldı.

13 Şubat Stadında Yeni Orduspor\'un vuruşu ile başlayan müsabakada ilk yarı golsüz sona erdi. Maçın ikinci yarısında karşılıklı pozisyonlara rağmen maç golsüz sona erdi.

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