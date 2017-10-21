T24 LogoT24 Logo
Spor

Anagold 24 Erzincanspor-Yeni Ordu Spor: 0-0

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) STAT: 13 Şubat HAKEMLER: Alparslan Şen (x), Erdab Başdağ (xx), Erdem Altaş (xx) ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Bilal (xxx)- Gökhan(xx), Serhat(x), Cemal(xx) (Dk

21 Ekim 2017 19:37

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)
STAT: 13 Şubat
HAKEMLER: Alparslan Şen (x), Erdab Başdağ (xx), Erdem Altaş (xx)
ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Bilal (xxx)- Gökhan(xx), Serhat(x), Cemal(xx) (Dk.69 Emre x), Erman(xxx), Erdi(xxx), Aybars(xx) (Dk.79 Gökhan x), Sefa(xxx), Cebrail(xx), Mükail (xx) (Dk.46 Gökhan xx), Serkan (x)
YENİ ORDU SPOR: Hüseyin(xx)- Onur(xx) (Dk.90 Asım Can), Mustafa (xxx), Tuncay (x), Kerim(xx), Serdar(x) (Dk.54 Fatih x), Kemal (xx), Safa (xx), Turan (x), Emre (xx) (Dk.85 Fatih), Hasan(xx)
SARI KARTLAR: Serhat, Gökhan (Anagold 24 Erzincanspor), Kemal, (Yeni Orduspor)
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Anogold 24 Erzincanspor sezonun 9\'ncu haftasında kendi sahasında karşılaştığı Yeni Ordu Spor\'la 0-0 berabere kaldı.
13 Şubat Stadında Yeni Orduspor\'un vuruşu ile başlayan müsabakada ilk yarı golsüz sona erdi. Maçın ikinci yarısında karşılıklı pozisyonlara rağmen maç golsüz sona erdi.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Coşkun MENEKERZİNCAN DHA STATAlparslanErdab BaşdağErdem AltaşERZİNCANSPOR BilalGökhanxx Serhatx Cemalxx DkEmreErmanxxx Erdixxx Aybarsxx DkGökhanSefaxxx Cebrailxx MükailDkSerkanORDU SPOR Hüseyinxx Onurxx DkAsım Can

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24