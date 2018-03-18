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Spor

Anagold 24 Erzincanspor-Muğlaspor:0-0

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) -  STAT: 13 Şubat HAKEMLER: Sercan Yılmaz (xx), Selim Konukçu (xx), Efe Kurtuluş (xx) ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Bahadır(xx)- Erman(xxx), Aybars(x)(Dk

18 Mart 2018 20:17

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) - 
STAT: 13 Şubat
HAKEMLER: Sercan Yılmaz (xx), Selim Konukçu (xx), Efe Kurtuluş (xx)
ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Bahadır(xx)- Erman(xxx), Aybars(x)(Dk.54 Batuhanxx),Erdi(xx), Cebrail(xx). Emircan(xx), Sefa(x)(Dk.65 Mükailxx), Gökhan(xxx), Ferhat(xx), Serkan(x), Barış(xx)(Dk.Volkanx)
MUĞLASPOR: Barış(xx)- Onur(xx), Nizamettin(x)(Dk.68 Ceyhunx), Emre(xx), Ender(xx), Yağız(x), Yasin(xx), Sergen(xxx), Ömerül(x), Melih(xx)(Dk.86 Ali Sinan x), Fırat(xx)
SARI KARTLAR: Barış (Anagold 24 Erzincanspor)  - Emre, Barış, Sergen, Yasin (Muğlaspor)
TFF 3\'ncü Lig 2\'nci Grupta mücadele eden Anagold 24 Erzincanspor, kendi sahasında mücadele ettiği Muğlaspor ile 0-0 berabere kaldı.

(FOTOĞRAFLI)

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