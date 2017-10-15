Anagold 24 Erzincanspor - Van Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)
TFF 3. Lig 2. Grup\'ta mücadele eden Anagold 24 Erzincanspor, kendi sahasında Van Büyükşehir Belediyespor\'u 3-0 yendi.
STAD: 13 Şubat
HAKEMLER: Çağdaş Altay(xx), Yakup Bulut(xx), Kerem Yükünç(xx)
ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Bilal(xxx)- Müslüm(xx), Serhat(xx), Cemal(xxx) (Dk. 73 Fatih x), Erman(xxx) (Dk. 90 Emre ?), Erdi(xxx), Aybars(xxx), Sefa(xxx), Cebrail(xxx), Mükail(xxx) (Dk.84 Gökhan xxx), Serkan(xx)
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Onur(x)- Ali(xx), Mutlu(x) (DK. 35 Ömer xx), Aykut Emre(xxx) (Dk. 67 Onur x), Emre(xx), Zafer(xxx), Temel(x), Tahir(x), Fahrettin(?), Mehmet(xx), Haydar(xx) (Dk.78 Hıfsullah x)
SARI KARTLAR: Serhat (Anagold 24 Erzincanspor), Temel, Haydar, Tahir, Ömer, Emre, Onur (Van Büyükşehir Belediyespor)
GOLLER: Aybars, Aybars, Gökhan Çakır (Anagold 24 Erzincanspor)
Dk. 16 Mükail\'in ortasını iyi değerlendiren Aybars ceza sahasının içinde yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi.
Dk. 24 Cemal\'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Aybars, vuruş yaparak karşılaşmadaki ikinci gölünü attı.
Dk. 93 Orta sahadan ilerleyen Sefa kaleci ile karşıya kalınca, verdiği pasla Gökhan\'ın vuruşu ile Anagold 24 Erzincanspor\'un 3\'ncü golünü attı.
(FOTOĞRAFLI)