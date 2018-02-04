Anagold 24 Erzincanspor - Turgutluspor: 5-0

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)
STAD: 13 Şubat
HAKEMLER: Ömer Şivka(xxx), Selim(xx), Ömer Kibiroğlu(xx)
ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Bahadır(xxx)- Serhat(x)(Dk. 37 Ferhat xx), Erman(xxx) (Dk. 72 Ozan x), Erdi(xxx), Batuhan(xxx) (Dk.72 Aybars x), Emircan(xxx), Sefa(xxx), Gökhan(xxx), Ufuk(xx) Serkan(xx), Barış(xx)
TURGUTLUSPOR: Ömer(x)-, Yaşar(x) (Dk.66 Abdullah x), Mustafa(x), Kadir(xx), Fatih(x) (Dk. 65 Emin x), Ferdi(x), Ramazan(xx), Fatih Çakır(xx) (Dk.77 Fatih Üsküplü x), Muhammed(x), Ozan(xxx), Oğuz(x)
SARI KARTLAR: Gökhan, Barış, Ozan (Anagold 24 Erzincanspor) Kadir, (Turgutluspor)
GOLLER: Dk. 7 Sefa, Dk.18 Erdi, Dk.25 Batuhan, Dk.57 Emircan (P), Dk.68 Sefa (Anagold 24 Erzincanspor),
TFF 3\'ncü Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Anagold 24 Erzincanspor, kendi sahasında ağırladığı Turgutluspor\'u 5-0 yendi.
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