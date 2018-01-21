Anagold 24 Erzincanspor - Tire 1922 Spor: 1-2

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) -
STAD: 13 Şubat
HAKEMLER: Ozan Bileyci(xx), Samet Özkul(x), Ferdi Karadoruk(x)
ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Bahadır(x)- Serhat(x), Erman(x), Mert(xx), Emircan(xxx) (Dk.66 Aybars x), Sefa(x), Gökhan(xx), Ufuk(x), Hüseyin(x)(Dk. 46 Erdi x), Gökhan Demir(x)(Dk.76 Batuhan x), Barış(x)
TİRE 1922 SPOR: Fatih(xx), Ufuk(xxx), Erdinç(x), Furkan(xx) (Dk. 85 Tolunay x), Nihat(x), Sefa(xx)(Dk. 76 Enes x), Gökhan(xx), Sergen(xxx), Kemal(xx)(Dk.66 Cemal xx), Yunus(x), Veysel(xx)
SARI KARTLAR: Erman, Mert, Erman (Anagold 24 Erzincanspor) Erdinç, (Tire 1922 Spor)
KIRMIZI KARTLAR: Erman (Anagold 24 Erzincanspor)
GOLLER: Dk.44 Emircan (Anagold 24 Erzincanspor), Dk. 82 Sergen, Dk.90+5 Sergen (Tire 1922 Spor)
TFF 3\'ncü Lig 2\'nci Gurupta mücadele eden Anagold 24 Erzincanspor, kendi sahasında ağırladığı Tire 1922 Spor\'a 2-1 yenildi.