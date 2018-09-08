Anagold 24 Erzincanspor - Serik Belediyespor: 2-2

Coşkun MENEK / ERZİNCAN (DHA)

STAT: Atletizm Pist Sahası

HAKEMLER: Sinan Özcan (x), Ertan Başbaş (x), Ragıp Can Ar (x)

ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Mert (x) - Ufuk(xx) (Dk. 86 Muhammed x), Eser(x) (Dk. 66 Hüseyin x), Ali (xxx), Sedat (xxx), Erdi (xx) (Dk. 76 Sefa x), Sabit (xxx), Burak (xx), Gökhan (xxx), Tolgahan (xx), Serkan (xx)

SERİK BELEDİYESPOR: Cemal(x) - Erdal (x), Taner (xxx) (Dk. 87 Çağlar x), Samet (xx), Sinan (x), Ahmet (x) (Dk. 90+4 Tanver x), Abdurrahman(xx), Erman(xx) (Dk. 71 Atakan x), Selçuk (xxx), Erdi (xx), Volkan (xxx)

SARI KARTLAR: Burak (Anagold 24 Erzincanspor) - Selçuk, Sinan (Serik Belediyespor)

GOLLER: Dk. 3 Sedat, Dk. 45 Ali (Anagold 24 Erzincanspor) - Dk. 21 Selçuk, Dk. 24 Taner (Serik Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Anagold 24 Erzincanspor, kendi sahasında ağırladığı Serik Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.

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