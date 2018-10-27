Anagold 24 Erzincanspor - Muğlaspor: 1-0

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

STAD: Atletizm Pist Sahası

HAKEMLER: Ahmet Turan Timuroğlu(xx), İsmail Emre(xx), Burak Sami Şad(xx)

ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Mert(xxx)-, Ali(xxx), Sedat(xxx)(Dk.82 Tolgahan x), Erdi(xxx), Volkan(xx), Sadık (xxx)(Dk.90+3 Ufuk x), Muhammed(xx)(Dk90+3 Mert Türkeri x), Sefa(xxx),Burak(xxx) Gökhan(xxx), Serkan(xx)

MUĞLASPOR: Barış(x)-,Polat(xx), Mustafa(x), Abdulsamed(x), Ramazan(xx)(Dk.46 İsmail x), Zeki(x)(Dk.Hakan x), Sinan(x), Rıdvan(xxx), Yağız(xx), Murat(xx), Fırat(x)(Dk.78 Berk x)

SARI KARTLAR: Muhammed, Sefa, Erdi,Tolgahan, (Anagold 24 Erzincanspor) Fırat (Muğlaspor)

GOLLER: Dk.74 Sadık (Anagold 24 Erzincanspor)

TFF 3\'ncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Anagold 24 Erzincanspor, kendi sahasında ağırladığı Muğlaspor\'u 1-0 mağlup etti.