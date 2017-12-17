Anagold 24 Erzincanspor - Gölcükspor: 1-0

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)
STAD: 13 Şubat
HAKEMLER: Mehmet Ali Özer(x), Berkant Daban(xx), Berkay Salma(xx)
ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Kıvanç(xxx), Müslüm(x) (Dk.70 Gökhan x), Serhat(x), Cemal(x)(Dk.54 Fatih xx), Erdi(xx), Cebrail(xxx), Sefa(x)(Dk.79 Murat xx), Gökhan(xxx), Mikail(xxx), Serkan(xx), Gökhan Demir(xxx)
GÖLCÜKSPOR: Sercan(x), Furkan Sakı (xx), Erdem(xx), Ömer(xx)(Dk.72 Bahattin x), Furkan(x)(Dk.73 Cenk x), Sedat(xxx), Ahmet(xx)(Dk.86 Yunus x), Oktay(xx), Murat(x), Aydın(xxx), Devrim(x)
SARI KARTLAR: Müslüm (Anagold 24 Erzincanspor), Furkan, Ahmet, Sedat (Gölcükspor)
GOLLER: Dk. 90+4 Gökhan Demir (Anagold 24 Erzincanspor)
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Anagold 24 Erzincan spor sezonun 17\'nci haftasında kendi sahasında ağırladığı Gölcükspor\'u 1-0 yendi.
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