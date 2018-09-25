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Spor

Anagold 24 Erzincanspor - Gazişehir Gaziantep FK: 2-1

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) STAD: Atletizm Pist Sahası HAKEMLER: Hakan Ceylan(x), Deniz Turgut(x), Baran Eraslan(x) ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Timur(xx)-, Ufuk(xx),Sedat(xxx)(Dk

25 Eylül 2018 18:57

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

STAD: Atletizm Pist Sahası
HAKEMLER: Hakan Ceylan(x), Deniz Turgut(x), Baran Eraslan(x)
ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Timur(xx)-, Ufuk(xx),Sedat(xxx)(Dk.76 Mert x), Sadık(xx), Volkan(xx),Enes(xx), Muhammed(xxx)(Dk. 61 Hüseyin xx),Tolgahan(xx), Alper(xx)(Dk.46 Sabit xx), Burak(xx), Serkan(xxx)
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK: Nihat(x)-,Mustafa(xx)(Dk.59 Gökhan), Jefferson(xx), Okan(xx), Kossi(xx), Muhammed Enes(x)(Dk.54 Oğulcan x), Femı(xx)(Dk.59 İgor xx), Saeifedın(x), Yusuf(xx), Ali(xxx), Bahadır(xx)
GOLLER: Dk.35 Sedat, Dk.51 Muhammed (Anagold 24 Erzincanspor) Dk.83 Oğulcan (Gazişehir Gaziantep FK)
KIRMIZI KARTLAR: Burak Dk.35, Ufuk Dk.89 (Anagold 24 Erzincanspor)
SARI KARTLAR: Timur (Anagold 24 Erzincanspor)  Ali (Gazişehir Gaziantep FK)
Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü Tur maçında Anagold 24 Erzincanspor evinde ağırladığı Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü\'nü 2-1 mağlup etti.

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