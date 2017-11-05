Anagold 24 Erzincanspor - Ergene Velimeşespor: 1-1

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

STAD: 13 Şubat

HAKEMLER: Ahmet Balkan (?), Mesut Küçükarslan(x), Fethullah Çetineli(xx)

ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Bilal(xx)-, Müslüm(xx), Gökhan(xxx), Cemal(xxx), Erman(xx), Aybars(xxx), Hakan(xx), Sefa(xx)(Dk. 82 Gökhan Demir xx), Cebrail(xxx), Mükail(xxx)(Dk 64 Serhat xx), Gökhan(xx)

ERGENE VELİMEŞESPOR: Erhan-(x), Semih(x) (Dk. 46 İlhan x), Selçuk(xx), Caner(x), İbrahim(xx) Dk. 70 Gökdeniz xxx), Metehan(x)(Dk90+4 İsa ?), Serhat(xx), İlker(xxx), Emre(xx), Halil(xxx), Zekeriya(xx)

SARIKARTLAR: Hakan, Gökhan (Anagold 24 Erzincanspor) Halil, Serhat (Ergene Veli Meşespor)

GOLLER: Dk. 46 Aybars (Anagold 24 Erzincanspor) Dk. 77 Gökdeniz (Ergene Velimeşespor)

TFF 3\'ncü Lig 2\'nci gurupta mücadele eden Anagold 24 Erzincanspor, sezonun 11\'nci haftasında, kendi sahasında karşılaştığı Ergene Velimeşespor ile 1-1 berabere kaldı.

45\'inci dakikada Gökhan\'ın ceza sahası içerisinden yaptığı ortayı kafa vuruşu ile değerlendiren Aybars topu ağlara gönderdi. 1-0

Maçın ilk yarısı Anagold 24 Erzincanspor\'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

77\'inci dakikada İkinci yarıda oyuna giren Gökdeniz, kale sahası içinde atılan topa vurarak filelerle buluşturdu. 1-1

Maç devam eden karşılıklı atakların ardından 1-1 sona erdi.