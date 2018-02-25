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Spor

Anagold 24 Erzincanspor - Anadolu Bağcılarspor:2-1

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) STAT: 13 Şubat HAKEMLER: Metehan Alpat(xxx), Yasin Kılıç(xx), Fahri Dere(xx) ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Bahadır(xx)- Serhan(x), Erman(xxx), Erdi(xxx), Batuhan(xxx)(Dk

25 Şubat 2018 18:15

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

STAT: 13 Şubat
HAKEMLER: Metehan Alpat(xxx), Yasin Kılıç(xx), Fahri Dere(xx)
ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Bahadır(xx)- Serhan(x), Erman(xxx), Erdi(xxx), Batuhan(xxx)(Dk.85 Aybarsx), Cebrail(xx)(Dk.62 Ufukxx), Emircan(xx)(Dk.68 Hüseyinx), Sefa(xxx), Ferhat(xx), Serkan(xx), Barış(xx)
ANADOLU BAĞCILARSPOR: Burak(x)-, Berat(xx) (Dk.81 Barışx), Bertuğ(xx), Furkan(xx), Recep(xx), Emre(x), Gökhan(xx), Ertuğrul(x) (Dk.40 Arda x), Sefer(xx) (Dk.66 Muratx), Güney(x), Sezer(xx)
SARI KARTLAR:Ferhat (Anagold 24 Erzincanspor)   Güney,Furkan (Anadolu Bağcılarspor)
GOLLER: Dk. 42 Erdi, Dk.74 Batuhan (Anagold 24 Erzincanspor), Dk.71 Murat (Anadolu Bağcılarspor)
TFF 3\'ncü Lig 2\'nci Grupta mücadele eden Anagold 24 Erzincanspor, kendi sahasında ağırladığı Anadolu Bağcılarspor\'u 2-1 yendi.

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