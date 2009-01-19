Anadolu'ya özgü yeni sümbül türü bulundu

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden araştırma görevlisi İsmail Eker, Anadolu'ya özgü yeni bir sümbül türü keşfettiklerini bildirdi.



Araştırma görevlisi Eker, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Koyuncu ile birlikte gerçekleştirdikleri araştırmalar sonucu, Hatay'ın Amanos Dağları'nda yaptıkları çalışmalarda, bölgede yetişen bitkileri incelediklerini söyledi.



2007 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmeye başlayan "Türkiye Laleleri" adlı proje kapsamındaki çalışmalar sırasında, yeni bir sümbül türü keşfettiklerini anlatan Eker, "Keşfettiğimiz bu yeni sümbül türüne, Türk botaniğine önemli hizmetlerde bulunan Prof. Dr. Tekin Babaç'ın ismini verdik" dedi.



Keşfettikleri türün Hyacinthaceae (Sümbülgiller) familyasına bağlı Muscari Mill cinsinden olduğunu aktaran Eker, "Bitkinin ismi Latince'de 'Babaç'ın sümbülü' anlamına gelen 'Muscari babachii Eker & Koyuncu' olarak bilim dünyasına girmiş oldu" diye konuştu.