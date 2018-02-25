Anadolu'nun Susmayan Türküleri ABD'de yarışacak

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kaş ilçesinde müzik öğretmeni ve halk müziği sanatçısı Emre Dayıoğlu\'nun Anadolu\'da yaptığı müzik derlemeleri ve yaşamı belgesel film oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle çekilen \'Anadolu\'nun Susmayan Türküleri- Anatolia\'s Relentless Ballads\' adlı belgesel film, mart ayında ABD\'de düzenlenecek Uluslararası Film Festivali\'nde yarışacak.

Kaş Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi müzik öğretmeni ve halk müziği sanatçısı Emre Dayıoğlu\'nun kendi yaşamı, müziğe başlaması, müzik yaşamı, Anadolu\'yu gezerek yaptığı derlemeler, yerel sanatçıları kayıt altına alması, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın desteğiyle film oldu. Kaş\'ta başlayan filmin çekimleri Antalya, Muğla yaylalarında ve Teke yöresinde devam etti. Çekimlerde Emre Dayıoğlu\'nun kayıt altına aldığı birçok üç telli, tef, çoban kavalı ve düdük çalan yerel sanatçılar da rol aldı. Film boyunca yaylalarda Yörükler, tahtacılar ve çingeneler ziyaret edildi. Emre Dayıoğlu\'nun yerel sanatçıları kayıt altına alışı, yöre insanıyla kahve sohbetleri çekildi. Filmin sonunda da Emre Dayıoğlu ile röportaj yer aldı.

ÖN ELEMEYİ GEÇTİ

28 dakikalık filmin yönetmenliğini Özgür Mercan, görüntü yönetmenliğini Yunus Emre Baştabak, kameramanlığını Burak Binici, müziklerini de Emre Dayıoğlu yaptı. Film ön elemeden geçerek 9- 11 Mart 2018 tarihlerinde ABD\'nin Maryland Eyaleti\'nde yapılacak olan The Ocean City Film Festivali\'nde yarışacak. Film ön elemeyi geçerek Türkiye\'den yarışmaya katılmaya hak kazanan tek film oldu.

2 BİN 500 YEREL SANATÇIYI KAYIT ALTINA ALDI

Emre Dayıoğlu, öğretmenlik yaşamına Elmalı Bayralar İlkokulu\'nda başladı. Dayıoğlu okula getirdiği uluslararası sanatçılara konserler verdirdi ve okulda kurduğu halk müziği korosuyla da birçok yerde konserler verdi. Ayrıca kendi koordinasyonunda yerel halk sanatçılarını bir araya getirerek Antalya ve ilçelerinde halk müziği konserleri düzenleyen Dayıoğlu, geçen yıl Kazakistan\'ın başkenti Astana\'da yapılan Astana Müzik Festivali\'nde üç telli cura çalıp, türkü söyleyerek Türkiye\'yi temsil etti. Dayıoğlu bugüne kadar 3 bine yakın yerleşim yerini dolaşarak yaklaşık 2 bin 500 yerel sanatçıyı kayıt altına aldı.

\'ÜLKEMİN ADINI TÜM DÜNYAYA DUYURACAK\'

Emre Dayıoğlu, \"Bu film Anadolu\'yu köy köy, ilçe ilçe, yayla yayla dolaşarak yaptığım müzik yolculuğunu anlatıyor. Filmin yarışmaya katılacak tek film olması, ülkemin adını tüm dünyaya duyuracak olması bana gurur veriyor. Zor koşullarda yaptığım çalışmayı görerek, filmin yapımı için bana destek veren Kültür ve Turizm bakanlığımıza sonsuz teşekkür ediyorum\" dedi.

\'ANADOLU\'NUN SUSMAYAN TÜRKÜLERİ\'

Filmin yönetmeni Özgür Mercan da \"Film Toroslarda çekildiği için Türkçe adı \'Torosların Susmayan Türküleri.\' Yurt dışında katıldığımız festivallerde Anadolu adı çok tanıdık olduğu için, \'Anadolu\'nun Susmayan Türküleri\' adıyla yarışacak\" diye konuştu.



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