Diyarbakır'ın son Ermenileri evlendi

Diyarbakır’daki Meryemana Kilisesi’nde iki gözlü bir odada yaşayan kentin son Ermenileri 84 yaşındaki Sıtkı Eken (Sarkis) ile Bayzo Alata evlendiler.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, “İki insanın ayakta kalma mücadelesini aşklarının gücüyle başardılar” dedi. Sık sık ziyaretçi akınına uğrayan kentin son Ermenisi olarak bilinen 87 yaşındaki Bayzo Alata, Gültan Kışanak’tan Paskalya bayramı ziyareti sırasında ‘nikâhlarının kıyılmasını’ istedi.

'Nikahsız ölmek istemedim'

Belediyenin organize ettiği nikah töreni için Bayzo Alata ve Sarkis Eken gelenek nedeniyle süslenen bir faytonla nikâhın kıyılacağı Surp Giragos Ermeni Kilisesi’ne getirildiler. Hürriyet'ten Faruk Balıkçı'nın haberine göre, Türkiye’nin değişik kentlerinden gelen davetlilerin de katıldığı kilise bahçesinde Kürtçe ve Ermenice türküler eşliğinde halaylar çekilirken, ziyaretçiler sık sık Sarkis ve Bayzo ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. Nikah şahitliğini Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı yaptı. Nikah kıyıldıktan sonra mutluluğu yüzünden okunan Bayzo Alata, “Nikahsız ölmek istemedim” diyerek nikah masasında oynaması herkes tarafından alkışlandı. 60 yıl sonra nikahı kıyılan Bayzo Alata, tüm Ermeni arkadaşlarının yıllar önce gittiğini ve kimsenin kalmadığını ancak kentin kendilerine sahip çıktığı ifade ederek, “Nikâhımın kıyılmasını çok istiyordum. Bugün çok mutluyum. Her zamanki gibi yalnız bırakmadılar bizi. Herkes bizi seviyor. Ben de onları seviyorum. Allah herkese böyle mutlu birgün versin” diye konuştu.

'Ölümsüz aşka tanıklık ettik'

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, ölümsüz bir ana tanıklık ettiklerini belirterek, “Klasik bir nikâh kıymadık. Yaşamlarını, sevgilerini yitirmemiş iki insanın ölümsüz aşklarına tanıklık ettik. Bu topraklarda iki insanın ayakta kalma mücadelesini aşklarının gücüyle başardılar. Renklerin solmasına izin vermediler. Gençlere örnek olsun” dedi. Fırat Anlı da kendi dillerinde mutluluk diledi.