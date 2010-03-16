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Kültür-Sanat

“Anadolu’nun Kayıp Şarkıları” gerçekten kaybolacak!

“Anadolu’nun Kayıp Şarkıları” 12 Mart 2010'da vizyona girmesine rağmen çok kısa süre içerisinde gösterimden kaldırabilir.

16 Mart 2010 02:00

Nezih Ünen tarafından sekiz yıllık emek sonucunda 12 Mart 2010 tarihinde vizyona giren “Anadolu’nun Kayıp Şarkıları” çok kısa bir süre olmasına rağmen vizyondan kaldırılma tehlikesiyle karşı karşıya…

  Müzisyen / Yönetmen Nezih Ünen'in hazırlamış olduğu 'Anadolu'nun Kayıp Şarkıları', Kanyon, İstinye Park, Ak Merkez gibi pek çok sinemada, bu sinemaların işletmecileri tarafından tercih edilmediği için yer verilmedi.

Nezih Ünen yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

“Anadolu'nun Kayıp Şarkıları, oynamakta olduğu sınırlı sayıdaki salonda büyük ilgi görmesine, önemli seansları kapalı gişe oynamasına karşın, Kanyon, İstinye Park, Ak Merkez dahil pek çok sinemada, bu sinemaların yönetimlerince tercih edilmediği için yer almamıştır ve halen oynamakta olduğu salonlar da gelecek haftalara ilişkin bir garanti vermemiştir.

Bir sinema filmi olmanın çok ötesinde bir proje olduğuna ve bu topraklar üzerinde yaşayan herkesin görmesi gerektiğine inanıp 8 yıldır titizlikle çalışarak meydana getirdiğimiz Anadolu'nun Kayıp Şarkıları için bizim yapabileceğimiz fazla bir şeyin kalmadığı bir noktadayız.

Anadolu'nun Kayıp Şarkıları artık sizlere aittir. Kaderini siz belirleyeceksiniz.

Biz 2002 yılından bu yana çalışarak sizlerin gayet iyi bildiği bu güzel filmi çıkartmayı bin bir engel aşarak başardık. Ama gücümüzün bittiği bir yer var ki, salonları biz kontrol edemiyoruz.

Bu filmi sizler için yaptık. Ve sizin dostlarınız hatta size dost gözüyle bakmayanlar için... Çünkü bu filmi seyrettikten sonra kimsenin kimseye düşman kalmayacağına inandık.

Filmimizin gişe başarısı bizim için çok önemli değil, çünkü öyle olsaydı daha kısa zamanda daha kazançlı işler yapardık. Ama bu filmin başarısı bundan sonra da bu anlayışla film çekmek isteyecek gençler için çok önemli bir referans olacak. Yani bizim başarısızlığımız halinde, bir daha Anadolu'nun Kayıp Şarkıları gibi bir film belki asla yapılmayacak.

Kısacası şu anda Anadolu'nun Kayıp Şarkıları'nın kaderinin KAYIP kalmak olup olmaması, başta sektör lideri MARS ENTERTAINMENT GROUP ve AFM SİNEMALARI olmak üzere sinema salonları yöneticilerinin, ama daha da önemlisi siz izleyicilerin elinde.”





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