Anadolu'nun en büyük anıtsal yapısı bulundu

Nerik için kazılar sürüyor

Şapinuva Kazı Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ile Ankara Üniversitesi tarafından Şapinuva Ören Yeri'nde kazı çalışmalarının 18 yıldır devam ettiğini söyledi.Temmuz ayında başladıkları 2008 yılı kazı çalışmalarını bu ay sonunda bitireceklerini belirten Prof. Dr. Süel, 50 kişilik bir ekiple sürdürülen çalışmaların, Ağılönü mevkisi ve Tepeler Arası mevkisinde bulunan "A Binası"nda devam ettiğini kaydetti. Prof. Dr. Süel, kazılarla bölgede Hitit kültür ve medeniyetiyle ilgili önemli tarihi eserlerin gün ışığına çıkarıldığını aktardı.Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çorum Valiliğinin destekleriyle bölgede yapılan restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının da sürdürüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Süel, şu bilgileri verdi:"Şapinuva, tıpkı Hattuşa gibi Hititlerin başkentlerinden birisiydi. Büyük Kral'ın oturduğunu tespit ettiğimiz yerde çok sayıda bina kalıntısına ve çeşitli eserlere ulaştık. Çünkü Şapinuva, dönemin en önemli idari ve dini merkezlerinden birisiydi.9 kilometrekare bir alanı kaplayan Şapinuva'da ilk kazı çalışmaları 1990 yılında başladı. Stratejik bir noktada yer alan ören yerinde bugüne kadar 4 bin civarında çivi yazılı Hitit tableti çıkarıldı. Tabletlerden elde edilen bilgiler ve devam eden kazı çalışmaları neticesinde Hititlerle ilgili daha önemli ipuclarına ulaşacağımıza inanıyorum."Prof. Dr. Süel, bölgede devam eden kazı çalışmalarında Hititlerin yeraltı ve gökyüzü tanrılarına yakarış amacıyla düzenledikleri törenlerin yapıldığı, Anadolu'nun en büyük anıtsal yapılarından biri olan "Ağılönü Kutsal Alanı"nın gün yüzüne çıkarıldığını belirtti.Hititlerin dinsel amaçlı olarak kullandığı tahmin edilen geniş taş döşeli alanın yüzde 99'unun ortaya çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Süel, bilim dünyasında merak uyandıran mimari yapıyla ilgili araştırmaların sürdüğünü söyledi.Prof. Dr. Süel, yaklaşık 3 dönüm alanı kaplayan taş döşeli alanın kazı sezonu sonuna kadar tamamen gün ışığına çıkarılacağını sözlerine ekledi.