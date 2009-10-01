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Kültür-Sanat

Anadolu'nun dans ateşi büyüyor

Mustafa Erdoğan'ın sanat yönetmenliğini yaptığı “Anadolu Ateşi” dans topluluğu farklı ülkelerden dansçıların katılımıyla büyüyor.

01 Ekim 2009 03:00

Mustafa Erdoğan'ın sanat yönetmenliğini yaptığı “Anadolu Ateşi” dans topluluğuna 15 ülkeden dansçılar katıldı.

Mustafa Erdoğan'ın sanat yönetmenliğini yaptığı “Anadolu Ateşi” dans topluluğuna 15 ülkeden dansçılar katıldı.

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu ve İsviçre kökenli Dekeyser& Friends Vakfı'nın işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, dünyanın farklı noktalarından 15 dansçı adayı Anadolu Ateşi bünyesine katıldı. Arjantin, Avustralya, Kanada, İngiltere, Finlandiya, Almanya, Hindistan, Endonezya, İran, Nijerya, Peru, Romanya, ABD'den seçilen 18-25 yaş arasındaki ilk adaylar Anadolu Ateşi'nde 3 ay sürecek eğitimin ardından Anadolu Ateşi'nde görev alacak.
Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan ile Dekeyser&Friends Vakfı Başkanı Bobby Dekeyser ve Dekeyser&Friends Vakfı Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Oya Oğurcu, konuyla ilgili yarın düzenlenecek basın toplantısında bilgi verecek.

Basın toplantısında 15 ayrı ülkeden gelen dansçı adayları da hazır bulunacak.

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