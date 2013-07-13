Anadolu'nun 4 bin yıllık arıtma ve su tesisleri

Alacahöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu, ören yerinden birkaç kilometre uzakta olan Hitit Barajı'nın, 2002 yılında ortaya çıkarıldığını kaydetti. Baraj inşaatı yapan bir firmanın yardımlarıyla kazı çalışmaları yürütüldüğünü belirten Çınaroğlu, yaklaşık 4 bin yıllık bu barajın Hititler'in bu barajı sulama ve içme suyu amaçlı kullandığını ve Anadolu'da bilinen en eski baraj olduğunu söyledi.

Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan habere göre: Barajda buldukları bir hiyeroglif kitabeden Hitit Barajı'nın, milattan önce 1250 yıllarında Hititlerin en güçlü krallarından Hattuşili'nin eşi Budahepa tarafından tanrıça Hepata'ya atfen yaptırıldığını öğrendiklerini belirten Çınaroğlu, "Çalışmalarda barajın, bugünkü baraj tekniğiyle yapılan en eski baraj olduğunu gördük. Bugünkü barajlarda taş dolgu setlerinde çimento kullanılılırken Hititler kil kullanarak suyun geçirgenliğini engellemişler. İşin güzel tarafı, bu barajın hem sulama hem de içme suyu amacıyla kullanılması" diye konuştu.

İçilebilir su ve su kanalları

Devlet Su İşleri yetkilileriyle barajda çeşitli incelemeler yaptıklarını anlatan Çınaroğlu, suyun çok temiz ve halen içilebilecek nitelikte olduğunun tespit edildiğini dile getirdi. Yapılan araştırmalarda barajın su kanallarını da belirlediklerine değinen Çınaroğlu, barajın kuzey ve güneyinden antik şehre doğru inen su kanalları bulunduğunu söyledi.

Kanalların büyük ihtimalle sulama amacıyla kullanıldığını vurgulayan Çınaroğlu, "Bu kanallar özel mülkiyete ait arazilerde yer alıyor. Benim dileğim bu kanalların onarılıp, görselliğinin kazandırılıp ziyarete açılmasıdır. İlerde bunun olacağını tahmin ediyorum. Su kanallarında bir tahribat yok. Köylüler kanalları tarlanın hududu olarak kabul etmişler. Biz bunları gayet basit onarımlarla açar temizleriz. En güzeli de ilerde bu kanallardan suyu akıtmak olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Eğer bu kanalları tam anlamıyla ortaya çıkartabilirsek Alacahöyük içerisinde ikinci bir açık hava müzesini kurmuş olacağız" diyen Prof. Dr. Çınaroğlu, "Baraj tek başına bir şey ifade etmez. Kanallarıyla bir şey ifade eder. Su kanallarını görülebilir şekilde temizler ve açığa çıkarabilirsek, görselliğini sağlayabilirsek şimdilik dünyadaki tek örneği olacak. Bu nedenle Alacahöyük'ün önemi her geçen gün artıyor" dedi.