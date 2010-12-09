-ANADOLU LİSELERİ İKİYE AYRILACAK ERZURUM (A.A) - 09.12.2010 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, eğitim sisteminin, düz liselerin Anadolu liselerine dönüştürülmesinin ardından mesleki eğitim ve akademik olarak yüksek öğrenime hazırlayan Anadolu liseleri olmak üzere ikiye ayrılacağını bildirdi. Erzurum'da gezi ve incelemelerini sürdüren Bakan Çubukçu, Palandöken ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırılan 24 derslikli Hüseyin Avni Ulaş Lisesi'nin açılış törenine katıldı. Çubukçu, törende yaptığı konuşmada, açılan her okulun eğitim yolunda ulaşmak istenen hedeflere Türkiye'yi biraz daha yaklaştırdığını kaydetti. İnsana yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğu bilinciyle hareket ettiklerini ifade eden Çubukçu, şunları söyledi: ''Şehirlerin kalkınması ancak eğitim alanında yapılan yatırımlarla mümkündür. Ülkemizin gelecekle ilgili hedeflere ulaşması, öğrencilerimizin kaliteli eğitim almasına bağlı. Erzurum'un eğitimi de daha iyi noktaya ulaşacağı süreçten geçiyor. Bu ilimizdeki okullaşma oranında önemli ilerleme kaydetmiş durumdayız. Okullaşma oranı, ilköğretimde yüzde 96,25, orta öğretimde ise yüzde 48,65'e ulaşmış durumda. Bizim buradaki öncelikli görevimiz orta öğretimdeki okullaşma oranını artırmak.'' Bakan Çubukçu, daha sonra açılışını yaptığı ve 176 öğrencisi bulunan Hüseyin Avni Ulaş Lisesi'nde incelemelerde bulundu. Yakutiye ilçesindeki Şükrüpaşa Semti'nde hayırsever Sebahattin Eryurt tarafından yaptırılan anaokulunun açılış törenine de katılan Çubukçu, burada anaokulu öğrencileriyle bir süre sohbet eti. Anaokulu öğrencileriyle birlikte şarkı da söyleyen Bakan Çubukçu, ardından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler'i makamında ziyaret etti. Daha sonra, AK Parti Erzurum İl Başkanlığına geçerek partililerle biraraya gelen Çubukçu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çubukçu, bir gazetecinin sorusu üzerine, orta öğretimin yeniden yapılandırılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında başlatılan çalışmaların devam ettiğini söyledi. Söz konusu proje kapsamında, ülkedeki düz liselerin tamamının Anadolu Lisesi'ne dönüştürülerek orta öğretimde belli bir kalitenin yakalanmanını hedeflendiğini ifade eden Çubukçu, şunları kaydetti: ''Düz liseler, Anadolu liselerine dönüştürüldükten sonra, eğitim sistemimiz mesleki eğitim ve akademik olarak yüksek öğrenime hazırlayan Anadolu liselerimiz olmak üzere ikiye ayrılacak. Bunun dışında fen liseleri, sosyal bilimler liseleri olmaya devam edecek ve Anadolu liselerine artık orta öğretim kurumlarından sınavsız geçiş imkanı verilecek.''