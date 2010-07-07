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Yaşam

ANADOLUJET'TEN ANKARA

07 Temmuz 2010 03:00

-ANADOLUJET'TEN ANKARA-BALIKESİR SEFERİ  İSTANBUL (A.A) - 07.07.2010 - AnadoluJet, Ankara'dan Balıkesir'e 9 Temmuzda karşılıklı uçak seferleri başlatacak. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 Temmuz tarihinde başlayacak Balıkesir-Edremit seferleri AnadoluJet'in 28'inci iç hat noktası olacak. Böylece AnadoluJet, temmuz ayında yurt içi ve yurt dışı toplam 40 noktaya karşılıklı seferler gerçekleştirmiş olacak.  İlk etapta haftanın 2 günü karşılıklı olarak yapılacak Ankara Esenboğa Havalimanı-Balıkesir Körfez Havaalanı uçuş tarifesine göre; cuma ve pazar günleri Ankara'dan saat 18.30'da kalkacak uçak, saat 19.45'te Balıkesir'e varacak.  Yine haftanın aynı günlerinde Balıkesir Körfez Havaalanı'ndan saat 20.50'de kalkacak uçak, saat 22.05'te Ankara'da olacak.

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