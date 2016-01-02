Anadolujet'e ait uçağa yıldırım düştü

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yapan Anadolujet'e ait yolcu uçağına kalkıştan sonra yıldırım isabet etti. Böylece kar yağışı nedeniyle üç saatlik rötarın ardından kalkış yapan uçak bir saat sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri döndü. Saatlerce havaalanında bekleyen yolcular, durumu sosyal medyada paylaştı.

DHA’dan İbrahim Yıldız’ın haberine göre; olay kar yağışının etkili olduğu 31 Aralık'ta tarihinde meydana geldi. İstanbul -Trabzon seferini yapan Anadolujet'e ait yolcu uçağı kar yağışı nedeniyle 3 saat rötarla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Uçağa kalkışından yaklaşık 10 dakika sonra yıldırım isabet etti. Yıldırım isabet eden uçak 1 saatlik uçuşun ardından saat 11.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Yıldırım isabet eden uçak apronda kargo bölümüne park ederken yolcular, gelen merdiven aracının motoru bozuk olduğu gerekçesiyle yaklaşık 45 dakika uçakta kaldıklarını ileri sürdü.

Başka bir merdiven aracının uçağa yanaşmasının ardından yolcular otobüsle aprondan alınarak Trabzon seferi için hazırlanan diğer uçağı bulunduğu park yerine gittiler. Bu sırada yoğun kar yağışı nedeniyle yakıt tankeri uçak altına yanaşamayınca uçak sefere hazırlanamadı. Bu kez de yaklaşık 1,5 saat apronda beklediklerini iddia eden yolcular, o anı cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.