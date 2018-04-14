Anadolu'dan çıkan kripto para birimi 'Sikke'

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, bir yazılım firması dünyanın birçok yerinde yatırım aracı olarak kullanılan kripto para birimlerine yenisini ekledi. Anadolu\'nun ilk kripto parası olan Sikke, adını da Lidyalıların bulduğu ilk paranın adından alıyor.

Dünyanın en çok kazandıran yatırım araçları arasında yer almaya başlayan kripto paralara gün geçtikçe yenileri ekleniyor. Anadolu\'da ise ilk defa girişimciler Hakan Erden ve Mehmet Ali Talmaç, kurdukları platformla Sikke tokenlerini satmaya başladı. 4 Nisan\'da yüzde 50 indirimle piyasaya sunulan ilk Sikke tokenleri, 4-5 dakikalık süre içerisinde tükendi. Benzerlerine oranla daha hızlı işlem yapılabilen ve dünyada ilk defa uygulanan RowBlockchain teknolojisiyle daha güvenli olduğu belirtilen Sikke Platformu, çeşitli uygulamalar ile farklı bir ödeme altyapısı olarak kullanılabilecek.

DÜNYADA İLK DEFA KULLANILAN TEKNOLOJİ

Sikke Platformu Yönetim Kurulu Üyesi ekonomist Hakan Erden, kullandıkları Blockchain teknolojisi hakkında bilgi vererek, \"Blockchain\'in de bilgilerin şifrelenerek birbirine eklendiği ve dağıtık veri tabanlarında saklandığı bir veri saklama teknolojisidir. Verinin güvenliği açısından şu anda üzerinde çalışılan yeni nesil bir teknoloji. Biz, Blockchain teknolojisini incelemeye başladıktan sonra, bize göre bu teknolojinin kullanılamamasının sebeplerini tespit ettik. Bunun en önemlisi Bockchain teknolojindeki yavaşlıktı. Biz, geliştirdiğimiz RowBlockchain teknolojisiyle bunu günlük hayatta kullanılabilir hıza getirdik. Aynı zamanda bu teknoloji dünyada ilk defa kullanılan bir teknoloji oldu\" diye konuştu.

YATIRIMCI İLE GİRİŞİMCİYİ BULUŞTURUYOR

Sikke Platformu’nun akıllı sözleşmeler desteğiyle kitle fonlaması alabileceğini ve dileyenlerin kendi kripto paralarını geliştirebileceği bir Blockchain platformu olduğunu ifade eden Erden şöyle devam etti:

\"Sikke Platformu, akıllı sözleşmeler desteğiyle girişimcilerin yatırımları ile ilgili projelerine akıllı sözleşmeler vasıtasıyla destek bulabildikleri platformun adıdır. Sikke ise bu platformda kullanılan lisans sisteminin adıdır. Biz bu sistemi kullanarak girişimcilere projeleriyle ilgili tanımlama yapıyoruz. Bu tanımlama sayesinde girişimciler, yatırımlarını burada sunduktan sonra, bu yatırımlar için gerekli zamanları bu platform aracılığıyla temin etmeye çalışıyorlar. Tabi burada yatırımcılar, girişimcilerin projelerini inceledikten sonra projenin her aşaması için o proje için ayrılan ödenek, kısım kısım girişimcinin hesabına aktarılıyor. Sikke projesi, Türkiye\'de platform olarak hazırlanmış ilk proje. 4 Nisan tarihinde ilk ön satışımızda çok büyük bir talep gördük, yaklaşık 4 dakikalık bir süreç içerisinde ön satışımız tamamlandı. Nisan ayı içerisinde 3 tane daha ön satışımız olacak. Bu periyotta da 2 milyon adet Sikke tokeni satışa sunulacak.\"

GÜNLÜK İHTİYACA YENİ PARA BİRİMİ

Sikke tokenlerinin gündelik hayatta alışverişlerde kullanılabileceğini aktaran Erden, \"Sikke Pltformu\'nun ürünü olan Sikke tokenleri, daha önce bu sektörde açıklanmış olan kripto paralardan birçok yönüyle ayrılıyor. Öncelikle biz güvenliğe son derece önem vermekteyiz. Bizim için güvenlik vaz geçilmez bir durum. Aynı zamanda diğer kripto paralarda olan hız sorununu biz aşmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili en hızlı olduğunu iddia edene oranla yaklaşık 8 kat daha hızlı işlem yapmaktayız. İşlem süremiz 1 saniyenin altında gerçekleşmekte. Aynı zamanda Sikke Platformunun ürünü olan tokenler, birçok ödeme aracı olarak kullanılabilmekte. Örneğin, internet sitesinden yaptığınız alışverişte kredi kartınızı kullanmak istemiyorsanız, tokenlerle ödeme yapabilirsiniz. Ya da herhangi bir marketten alışveriş yaparken yanınızda nakit yoksa Sikke tokenleri ile ödeme yapıyor olabileceksiniz\" diye konuştu.

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